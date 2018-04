Dúmá po smrtícím útoku ovládl Asad. Nad městem se tyčí vlajka

Syrská armáda podle ruského generálmajora Jurije Jevtušenka dostala pod kontrolu město Dúmá, které se v sobotu stalo terčem chemického útoku. Místo bylo posledním útočištěm povstalců v blízkosti syrské metropole.

Boj o východní Ghútu končí, syrská vláda ovládla poslední útočiště povstalců působících v blízkosti syrské metropole a zároveň tak i největší město této oblasti.

Podle ruského generálmajora Jurije Jevtušenka už se k nebi tyčí jako známka vítězství syrská státní vlajka. "Vyvěšená státní vlajka nad budovou ve městě Dúmá ohlašuje kontrolu nad tímto místem - a tedy nad celou východní Ghútou," oznámil.

Rusko do Dúmy poslalo vojenské policisty, kteří dostali za úkol zajistit pořádek a hladký průběh předání města do rukou syrských úřadů. Město Asadův režim ovládl po dlouhých pěti letech obléhání. Žilo tu na 400 tisíc lidí. Mnoho z nich se přitom připojilo k povstalcům a odešlo s nimi do severních částí země, informuje agentura Reuters.

Město Dúmá se v sobotu se stalo terčem útoku, při kterém byly podle opozice použity chemické zbraně. Sýrii nyní kvůli tomu hrozí odveta ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a spojenců USA. Do oblasti už byly vyslány i britské ponorky, které mají zůstat "na dostřel". Při akci zemřelo na 60 ldí.