Kalendář ekonomických dat je dnes poloprázdný, pozornost trhů se upře na Sýrii (Ranní zpráva z finančního trhu)

Na hlavních trzích bude dnešním nejdůležitějším indikátorem únorový evropský průmysl, který by měl dopadnout lépe než v lednu. Středoevropský kalendář je dnes prázdný. Nejdůležitějším tématem posledních dnů je ale napětí v Sýrii. Další eskalace by pravděpodobně vedla k výprodejům rizikových aktiv.

Evropský průmysl v únoru umazal část předchozích ztrát

Evropská průmyslová produkce se v únoru podle našich odhadů částečně zotavila po lednovém poklesu. Naznačují to už zveřejněné statistiky za některé země eurozóny. Hlavním důvodem růstu zřejmě byla vyšší produkce tepla a energií kvůli výrazně chladnějšímu počasí. Pokud březnový průmysl vykáže nulový meziměsíční růst, ani výstup za celé odvětví v Q1 18 by se mezičtvrtletně nezměnil. To by představovalo riziko směrem dolů pro naši predikci růstu HDP v začátku letošního roku (+0,6 % q/q). Navzdory nedávnému poklesu indikátorů PMI nicméně zůstává nálada v odvětví na vysokých úrovních a měla by se propsat i do slušného růstu výstupu v příštích měsících.

Ceny v USA mírně poklesly, dolar oslabil

Dolar včera proti euru oslabil o 0,3 %, když evropské obchodování kurz uzavřel na úrovni 1,238 USD/EUR. Obchodníci tak reagovali na mírné zklamání z březnového vývoje spotřebitelské inflace v USA. Tamní cenová hladina v minulém měsíci o 0,1 % m/m poklesla oproti trhem očekávané stagnaci. Meziroční jádrová inflace zrychlila v březnu na slušných 2,1 % y/y v souladu s očekáváním. V dalších měsících ale předpokládáme zmírnění tempa růstu jádrových cen kvůli vypršení jednorázových efektů (v březnu došlo k výraznému zdražení složky bydlení), takže včerejší statistika jádrové inflace nebyla tak silná, jak by se mohlo zdát.

Koruna vůči euru stabilní, propad rublu pokračuje

Kurz koruny proti euru byl včera velmi stabilní. Po celý den se pohyboval ve velmi úzkém rozmezí 25,31-25,33 CZK/EUR. Z české ekonomiky jsme se nedočkali žádných nových zpráv, které by měly potenciál kurz nějak rozpohybovat. Vůči dolaru koruna posílila o čtvrt procenta na 20,45 CZK/EUR, a to díky oslabení americké měny na světových trzích.

Polská centrální banka (NBP) na svém včerejším zasedání měnovou politiku v souladu s očekáváním nezměnila. Guvernér Glapiński ale následně na tiskové konferenci překvapil výrazně holubičími komentáři. Nevidí totiž prostor pro změnu úrokových sazeb v horizontu příštích dvou let a případná příští změna sazeb by mohla být spíše směrem k nižším úrovním. Na základě těchto vyjádření, nižší než očekávané inflace v Q1 18 a spíše protiinflačnímu vnějšímu prostředí jsme revidovali výhled pro měnovou politiku NBP. První změnu sazeb očekáváme až v Q3 19, a to zvýšení, následované dalším v Q4 19. Zlotý včera překvapivě na tyto zprávy nereagoval oslabením, naopak vůči euru mírně posílil na 4,185 PLN/EUR.

I včera byla velkým tématem mezi investory situace v Sýrii a zároveň výprodej ruského rublu. Vůči společné evropské měně se rubl tento týden propadl o 12 %. Ve středu poklesl dokonce až na úroveň 80 RUB/EUR, nejslabší hodnotu za poslední dva roky.