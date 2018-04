Desítky miliónů do rekonstrukce potrubí v Temelíně

Jsou desítky kilometrů dlouhé a přitom většinou nejsou vidět. Jde o různé potrubní trasy, kterými je protkán areál elektrárny. Některá potrubí jdou i za hranice areálu. V posledních letech většina těchto potrubí prochází zásadní rekonstrukcí. ČEZ do nich ročně investuje desítky miliónů korun. Cílem je připravit jejich stav na další desítky let provozu elektrárny. „Některé potrubní trasy jsou staré desítky let, pochází totiž ze začátku 90. let. Byly mezi prvními, které byly v době výstavby elektrárny vybudovány. Každopádně jejich kontrola a rekonstrukce bude patřit mezi klíčové projekty následujících několika let,“ říká Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Už loni se podařilo dokončit rekonstrukci řadů přívodní surové vody z čerpací stanice Hněvkovice. Práce na dvou šestikilometrovým přivaděčích trvaly tři roky a investice přesáhla 100 miliónů korun. „Letos se zaměříme na potrubí chladicí vody v části mezi strojovnou druhého bloku a čerpadly cirkulační chladicí vody. S průměrem 3,4 metru jde o jedno z největších potrubí v areálu. Práce budou provedeny na dvou trasách v celkové délce cca 300 metrů. Podle skutečného stavu potrubí a reálného průběhu prací pak budou probíhat další etapy v následujícím období,“ uvedl Milan Vrána, manažer útvaru příprava a realizace projektů.

Současně energetici připravují rekonstrukci odpadních řadů na Kořensko, rozvodů pitné a požární vody v areálu elektrárny nebo rekonstrukci kanalizace. Již několik let probíhá průběžná rekonstrukce potrubí technické vody důležité i nedůležité uvnitř bloků elektrárny.

Většina prací bude probíhat během odstávek. Tak nejbližší začne v Temelíně v závěru června a ČEZ ji plánuje na dva měsíce.

Ing. Marek Sviták

tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ