Rozdíly v platech IT bývají značné. Pomoci by měl provizní portál.

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosahovala průměrná hrubá mzda na konci minulého roku 31 646 korun. V meziročním srovnání vzrostla reálná mzda o 5,3 %. Nejvyšší platy jsou tradičně ve finanční sféře, bankovnictví, IT nebo například u pracovníků řízení letového provozu. Na opačné straně spektra pak stojí pomocní dělníci, servírky, číšníci nebo například švadleny, jejichž měsíční příjem se pohybuje těsně nad hranicí minimální mzdy. Ta je od 1. ledna 2018 stanovená na 12 200 korun. Za rostoucími mzdami stojí relativně vysoký ekonomický růst a hlavně nouze o kvalifikované pracovní síly. Například situace v oboru IT je již taková, že za doporučení vhodného pracovníka se vyplácejí vysoké provize.



Rozdíly ve výši platů existují i v rámci jednotlivých oborů i mezi regiony. Ve zmíněném IT to může být až několik desítek tisíc měsíčně. I když to v dnešní době může znít jako nesmysl, stále existuje mnoho IT pracovníků, jejichž hrubá mzda nepřekročí nižší desítky tisíc. Srovnat rozdíly a pomoci dosud podhodnoceným expertům k tržním platům může nový pracovní portál. Ten navíc přináší na trh tzv. referral systém, populární v USA: za úspěšné doporučení ajťáka provize. Podle průzkumu mezinárodní společnosti Hays dosahují platy v oborech IT v podstatě vždy přes 50 tisíc korun. U specializovaných pozic jako například expertů na tzv. Big Data mohou přesáhnout 150 tisíc korun měsíčně. „V porovnání s minulým rokem vidíme skokový nárůst, u některých pozic až o 20 procent. Nejvýraznější navýšení jsme z důvodu vysoké poptávky zaznamenali u pozic vývojářů Java, .NET a C++, dále v oblasti security, QA a SAP,“ píše se v aktuální zprávě společnosti Hays.



Někteří zaměstnavatelé již přikročili k tomu, že svým IT pracovníkům nabízejí desetitisícové odměny, doporučí-li dalšího experta, tak jak je to běžné na západ od našich hranic. Novinkou, je však ucelený systém provizí, jak jej nabízí nový portál Cool-jobs.eu. „Specializujeme se na IT pozice. Kandidáti vidí nejen nejširší nabídku pozic v oboru, ale také to, o jaká konkrétní místa je na trhu zájem a jakou nabízí zaměstnavatel či kontraktor cenu,“ vysvětluje Milan Čálek, zakladatel portálu. „Navíc každý registrovaný uchazeč, který úspěšně doporučí inzerovanou pozici, získá provizi ve výši zhruba jedné české průměrné mzdy.“ Provozovatelé portálu mají ambice oslovit ajťáky v celém středoevropském regionu, proto se provize vyplácí například pro rakouský a slovenský trh v eurech, kdežto pro Česko v korunách.



Ajťák na volné noze si vydělá násobně více než zaměstnanec

Nový portál využívá trendu, kdy v IT sektoru schopní lidé velmi brzy po získání zkušeností odcházejí na volnou nohu. Důvodů je více: jako freelanceři si vydělají většinou mnohem více než kmenoví zaměstnanci, dokonce několikanásobek dosavadní odměny. Zároveň si jako živnostníci mohou vybrat takové projekty, které je opravdu baví, což v posledních letech často hraje větší roli než samotná výše platu. „Rok od roku přibývá IT expertů, kteří jistotu stálého zaměstnání, vykoupenou nižším výdělkem a stereotypní prací, mění za kreativitu na volné noze. Mnozí z nich se však nechtějí zabývat obchodní činností a sjednávat si zakázky, a právě v tom by měl pomoci specializovaný portál, který na trhu dosud chyběl,“ vysvětluje Milan Čálek z Cool-jobs.eu. Trend odcházení na volnou nohu se ostatně netýká pouze IT sektoru. Dalším typickým odvětvím je např. marketing. „Schopní textaři, grafici či SEO specialisté si jako kmenoví zaměstnanci firem či agentur obvykle vydělají zlomek toho, co pobírají, pokud se odhodlají postavit na vlastní nohy,“ potvrzuje Radim Karlach, který pod značkou PR.AG sdružuje marketingové experty.