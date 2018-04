Ekonomika zpevní, inflace poroste. Fed jednal o rychlejším růstu úroků

Členové měnového výboru centrální banky USA (Fed) na svém březnovém zasedání jednali o možnosti, že by v budoucnosti mohl zrychlit růst úrokových sazeb. Zatím se však rozhodli pokračovat v pozvolném zvyšování úroků. Vyplývá to ze zápisu z březnového zasedání Fedu. Zasedání Fedu 20. a 21. března bylo první, které řídil nový šéf centrální banky Jerome Powell.



Všichni členové se domnívají, že americká ekonomika dále zpevní a inflace bude v příštích měsících růst. To znamená, že by růst úroků mohl být v příštích letech o něco rychlejší, než se doposud čekalo.



Fed na březnovém zasedání jednomyslně schválil zvýšení hlavní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Od prosince 2015, kdy Fed zahájil zpřísňování měnové politiky, úroky stouply již po šesté. Zápis však také ukazuje, že bankéři se obávají dopadu obchodní a fiskální politiky Trumpovy vlády.





"Všichni účastníci se shodli, že výhled ekonomiky pro současné čtvrtletí v posledních měsících zesílil," uvádí se v zápisu. Kromě toho všichni účastníci očekávají v příštích měsících růst inflace Nyní se očekává, že na svém příštím zasedání 1. a 2. května ponechá Fed úroky beze změny. Většina investorů se však domnívá, že k dalšímu růstu úroků přistoupí na dalším zasedání v polovině června, napsaly agentury AP a Reuters.