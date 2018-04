Jaké sektory letos podle analytiků Fidelity potáhnou? Sentiment ukazuje na IT, spotřební zboží a energetiku

Indikátor sentimentu investorů podle analytiků Fidelity International v jednotlivých odvětvích naznačuje, že v letošním roce bude zajímavý vývoj v oblasti informačních technologií, oblasti spotřebního zboží, nebo v energetice. V případě IT sice dochází k poklesu sentimentu ze 7,3 na 7,1, u energetiky se ale jedná o nárůst z 6,4 na 7,1 a u spotřebního zboží je tento skok ještě výraznější, z 5,8 na 7,1 v roce 2018.

Informační technologie

Po prudkém růstu v loňském roce se indikátor sentimentu v IT stabilizoval na vysoké úrovni 7,1. Podmínky v IT společnostech se přitom trvale zlepšují. Nikdo neočekává, že by se návratnost kapitálu v roce 2018 zhoršila ve srovnání s rokem 2017, a 84 procent analytiků říká, že vedení podniků je čím dál více sebevědomé. S tím, jak i ostatní sektory získávají sebedůvěru, rostou odhady útraty za technologie, což poskytuje IT sektoru značný tlak vzhůru. Jak pozorují analytici Fidelity: „Co se týče investic do IT aktiv, je čím dál aktivnější Čína. Snaží se získávat odborné znalosti v sektoru polovodičů, což je pro ně strategická oblast."



Proč ale indikátor sentimentu mírně poklesl oproti loňskému roku? Dividendové skóre je hlavním důvodem. V minulém roce 60 % analytiků v sektoru predikovalo, že dividendy dále porostou, zatímco v tomto roce podíl klesl na 42 %. Zhruba polovina IT analytiků také říkalo, že rozvahy byly v roce 2017 „bezpečné a obezřetné“, toto množství se ale v tomto roce zmenšilo na čtvrtinu. Nicméně příliš bezpečné rozvahy mohou znamenat držení nadměrného množství hotovosti. Růst poptávky po zaměstnancích, utrácení za technologie a kapitálové výdaje, které analytici letos očekávají, jsou předzvěstí pro budoucí růst. Softwarové společnosti těží z větší regulace, což jim umožňuje prodávat více bezpečnostního softwaru. Příkladem jsou třeba směrnice Evropské unie.

Energetika

Obrat v důvěře k oblasti energetiky je v posledních dvou letech dramatický. Vyšší ceny ropy pomohly, ale jsou stále daleko od svého vrcholu. Analytici FI si myslí, že v průměru ceny ropy v roce 2018 budou jen o maličko vyšší než v roce 2017, ale očekávají, že poptávka zůstane stálá navzdory tomu, že světová ekonomika může upadnout do recese. Plynoucí cash flow je silný a pohnutky ženoucí manažery k tomu, aby navyšovali produkci, jsou nižší než v posledních pěti letech. Analytici FI proto předpokládají, že společnosti budou v roce 2018 kupovat podíly, zvyšovat dividendy, splácet dluhy a snižovat dluhové zatížení. V krátkém období je zde riziko celosvětové recese, ve středním období může růst podílu dopravních prostředků na elektrickou energii pošramotit poptávku po ropě.





Sektor spotřebního zboží

Důvěra v sektoru spotřebního zboží je vyšší než u jejich zbytných protějšků, částečně díky vyšším ziskovým maržím, ostřejším kontrolám nákladů, lepšímu nacenění a strukturálnímu růstu poptávky na rozvojových trzích. To dává evropským společnostem výhodu oproti americkým, které mají menší expozici vůči novým trhům. Zadlužení v tomto sektoru je vysoké, ale polovina analytiků FI očekává, že v průběhu roku 2018 zadlužení poklesne. Je totiž poháněno z velké části fúzemi a akvizicemi, jichž se v tomto roce čeká méně. Náklady na vypořádávání dluhů pak jsou výrazně nižší i než v období před několika málo lety a mnoho firem tak refinancovalo své závazky s dlouhou splatností.