US banky v 1Q? Mělo by to být dobré, ekonomika šlape, daňové škrty, růst volatility atp.

Výsledkový kolotoč za 1Q tohoto roku je v USA již za dveřmi a velká pozornost je upřena opětovně především na bankovní sektor. Podle analytiků by první kvartál nového roku měl být pro banky příznivým. Makroekonomická situace je globálně velice dobrá, plus by měly pozitivně zafungovat US daňové škrty a také klesající míra regulace. Důležitý je také růst celkové volatility trhů, kterou mnozí považují za živnou půdu pro bankovní zisky. Určitým rizikem může být pokles úvěrové aktivity kvůli rostoucím sazbám, na druhou stranu růst základních úroků dává větší prostor pro růst úrokových marží.Analytici očekávají růst prostředků, které by mohly být redistribuovány akcionářům.První své výsledky odprezentují v pátek 13. JPMorgan (očekávaný EPS cca 2,28 USD ), Citigroup (očekávaný EPS cca 1,61 USD ) a Wells Fargo (očekávaný EPS cca 1,06 USD ).16. dubna v pondělí pak zveřejní výsledky také Bank of America (očekávaný EPS cca 0,59 USD ).