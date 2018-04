Šéf IEA: Trh ropy může mít problém, poptávka stoupá a těžba klesá

Současný vývoj na trhu s ropou může do budoucna znamenat problém. Řekl to dnes výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Zatímco Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem se snaží dodávky ropy na trh omezovat, současně klesá produkce ze starších ložisek. Růst poptávky však zůstává silný.

Každý rok přitom trh ztrácí ekvivalent těžby v oblasti Severního moře, což představuje tři miliony barelů ropy denně. Birol to řekl na Světovém energetickém fóru v Dillí.

Těžbu zvyšují producenti ropy mimo OPEC, zejména Spojené státy, které zřejmě budou s to v příštích pěti letech pokrývat dvě třetiny předpokládaného růstu poptávky. "Jen zvyšování těžby v USA mi ke klidu, že v budoucnu bude ropy dostatek, nestačí," řekl Birol.

Šéf agentury přitom citoval dva důvody: zaprvé, globální spotřeba ropy, zejména ze strany petrochemického průmyslu a letecké přepravy, prudce stoupá. Letos má růst činit 1,5 milionu barelů denně. A za druhé - těžba z některých starších ložisek se snižuje. "Každým rokem přicházíme o ekvivalent produkce Severního moře, která činí tři miliony barelů denně," prohlásil Birol.

Přitom investice do průzkumu těžby ropy a zemního plynu jsou mizivé, a to přesto, že se ceny ropy vrátily na úroveň roku 2014. IEA očekává, že firmy letos do této oblasti vloží jen asi 40 procent prostředků, které investovaly do poloviny roku 2014, kdy se trh zhroutil.

Dalším velkým problémem je situace ve Venezuele, kde se od konce roku 1999, kdy bývalý prezident Hugo Chávez převzal úřad, snížila těžba ropy na polovinu. Birol to označil za jeden z největších propadů v "historii ropy". A to podle něj sestupný trend ještě neskončil.

"Pro globální ekonomiku je důležité, že zde nejsou prudké cenové výkyvy. Těch by se producenti ropy a zemního plynu měli vyvarovat, protože kvůli nim se zákazníci obracejí k alternativám, jako je uhlí a obnovitelné zdroje," řekl podle agentury Reuters Birol.