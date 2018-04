Pokud Británie utáhne kohoutky, libra může posílit

Bank of England by měla pokračovat v utěsňování monetární politiky namísto neustálého odkládání zvýšení sazeb. Myslí si to Ian McCafferty, jeden z členů výboru banky pro měnovou politiku. Svůj názor zdůvodňuje tím, že růst mezd je dostatečný a světová ekonomika stále vykazuje vzestupnou tendenci (i přes to, že britská ekonomika zažívá nejpomalejší růst ze zemí G7).