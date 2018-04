Ministrestvo financí zlepšilo odhad růstu české ekonomiky letos i příští rok

Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,6 procenta. Růst by měl být tažen zejména spotřebou domácností a investiční aktivitou firem a vládních institucí. Úřad zlepšil i odhad pro růst ekonomiky v příštím roce, a to na 3,3 procenta. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Loni ekonomika stoupla podle zpřesněných údajů ČSÚ z počátku dubna o 4,6 procenta.



V předchozí lednové prognóze MF počítalo letos s růstem ekonomiky o 3,4 procenta a pro příští rok s 2,6 procenta.

Průměrnou míru inflace letos MF očekává 2,1 procenta. V lednu úřad počítal s 2,6 procenta. Loni byla průměrná inflace 2,5 procenta.



MF počítá proti lednové prognóze s rychlejším posilováním kurzu koruny vůči euru. Letos by měl být v průměru 25,1 Kč/EUR a příští rok 24,7 Kč/EUR.



Růst ekonomiky se podle MF příznivě promítá do vývoje veřejných financí. Loni skončily veřejné finance v přebytku 1,6 procenta HDP a letos MF očekává v prognóze přebytek 1,5 procenta HDP. Celkové zadlužení by mělo letos klesnout na 32,9 procenta HDP z loňských 34,6 procenta HDP.



Tuzemské hospodářství by podle úřadu mohl nepříznivě ohrozit vývoj v zahraničí i v ČR. V případě domácího vývoje je rizikem nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací. Problémem může být i pokračování rychlého růstu úvěrů na bydlení a cen nemovitostí.



Ze zahraničí může vývoj české ekonomiky podle MF ohrozit budoucí uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU a tendence k nárůstu protekcionismu. "Dále by českou ekonomiku mohla nepříznivě ovlivnit případná eskalace problémů italského bankovního sektoru, stejně jako geopolitické faktory," uvedl úřad.



Česká národní banka v únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok o 3,2 procenta. Novou prognózu centrální banka zveřejní na počátku května.



Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z předchozí listopadové predikce):