Stejné potraviny pro všechny. Brusel schválil zákaz dvojí kvality

Evropská komise (EK) vyhověla zemím ze střední a východní části Evropské unie, které už dlouho volaly po zákazu dvojí kvality potravin. Směrnice o nekalých obchodních praktikách bude podle návrhu EK nově jednoznačně uvádět, že je nezákonné uvádět na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem s výrazně odlišným složením.

Změna, kterou představila komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová, je součástí širších úprav spotřebitelských pravidel v EU, které dnes komise navrhla a o kterých nyní budou jednat členské země EU a Evropský parlament.

Vše by mělo být projednáno a schváleno ještě před volbami do europarlamentu na jaře 2019. Pak budou mít členské země určitou dobu na to, aby nová pravidla převedly do svého národního zákonodárství.

Na praxi, kdy firmy v zemích ve střední a východní části EU prodávají stejně vypadající, ale méně kvalitní zejména potravinářské či drogistické výrobky, Česká republika i další státy upozorňovaly a stěžovaly si několik let, dlouhou dobu marně. Až v prosinci 2016 se členské země společně obrátily na Evropskou komisi, aby věc řešila prostřednictvím úpravy unijního práva.

Loni v září pak označil podobnou praxi za nepřípustnou v projevu před europarlamentem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.