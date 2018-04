Majitel Barcelony po vyřazení z LM zuří: Naznačil změnu v kádru.

V Katalánsku není klidná noc. Fanoušci tamního fotbalového klubu zuří. V Barceloně se po šokujícím vyřazení z Ligy mistrů ve čtvrtfinále budou dít změny. Prezidentovi Barcy Josepu Mariovi Bartomeu zkrátka došla trpělivost a už mnohé naznačil. Koho se vítr v kabině dotkne?

Tak v první řadě by mohlo vážně dojít na vyhazov trenéra Ernesta Valverdeho, který porážku 0:3 v odvetném utkání s AS Řím vzal na sebe. "Hráče nemůžu obviňovat za nic. Jestli cítím osobní odpovědnost? Absolutně, trenér je zodpovědný za vše. Jsem ten, kdo vybral tým, střídal, připravil nás na dvojzápas, prostě všechno. Kouč je viditelnou hlavou celého týmu," řekl Valverde na tiskové konferenci.

Kouč by však nemusel být jediným členem, který Barcelonu opustí. Zatím je to ale nejpravděpodobnější zásah do kádru. "Samozřejmě nás tahle porážka ovlivňuje. Ale máme před sebou další důležité zápasy a hráči se z toho dostanou. Tenhle tým je vždy připraven na výhry na všech frontách, ať už to bude s Ernestem Valverdem nebo s jiným trenérem," naznačil prezident klubu Josep Maria Bartomeu změnu na trenérském postu.

Prohra, respektive vyřazení, bylo velkým překvapením. Vždyť Barcelona je teprve třetím týmem v historii Ligy mistrů, kterému se nepodařilo dotáhnout odvetný zápas do postupového konce poté, co první utkání vyhrál.