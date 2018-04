Zuckerbergovo pokání zabralo, akcie Facebooku rostou

Velkou pozornost včera poutalo slyšení šéfa Facebooku Marka Zuckerberge před americkým Kongresem. Vysvětlování, slova o zlepšení, ale také přiznání chyb – to vše zaznělo z úst zakladatele Facebooku . Dohady o tom, jak si vedl, jsou asi zbytečné. Fanoušci a odpůrci budou vyzdvihovat odlišné momenty, proto se zaměřme na to podstatné. V prvním kole CEO sociální sítě ubránil model založený na sběru dat a reklamní nabídce. Úvahy o placené síti bez reklam, či omezení „trackovacích“ zařízení na sledování aktivity uživatelů tak prozatím zůstávají v šuplíku. Uvidíme, co bude dál.

Facebooku v průběhu Zuckerbergova vystoupení posilovaly a zakončily včerejší obchodování o 4,5 % výše.