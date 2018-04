Ranní glosa: Trh práce nad bodem varu - není, kde brát…

Jasnější důkaz o přehřívání české ekonomiky těžko dostat. V březnu se počet nezaměstnaných a počet neobsazených pracovních míst na úřadech práce prakticky vyrovnal. To se v historii české ekonomiky ještě nikdy nestalo. V tomto kontextu není ani divu, že třetí největší zaměstnavatel v Česku Škoda Auto nakonec po dlouhých vyjednáváních kývl na růst mezd o 20 %. Pro řadu podniků nestíhajících výrobu je totiž nedostatek zaměstnanců o poznání větším strašákem než růst mezd - průměrná ziskovost v podnikovém sektoru přes pokračující pokles (daný růstem mezd ) zůstává relativně vysoko.Chybí stále nejvíce především dělnických profesí - montážní dělníci ve výrobě, pomocní pracovníci ve výrobě a stavebnictví a řidiči. Situace se region od regionu liší - největší relativní nedostatek pracovníků hlásí Pardubicko - ale napětí roste napříč celou republikou. Navíc v nejbližších měsících tradičně zesílí poptávka po sezónních pracích a teplota na českém pracovním trhu tak bude dál stoupat nad bod varu.V tomto týdnu guvernér Rusnok podle nás správně varoval, že nedostatek pracovníků bude jedním ze zásadních mantinelů, který začne českou ekonomiku brzdit. Jeho slovy je proto “česká ekonomika blízko vrcholu”. I proto očekáváme v tomto roce další růst úrokových sazeb , a to nehledě na nižší než očekávanou aktuální inflaci . Ta v březnu znovu poklesla. Ovšem především kvůli cenám potravin. Jádrová inflace opět pomalu začíná vystrkovat růžky a vzhledem k akceleraci mezd by měla dál zrychlovat. Právě mzdy a o něco slabší koruna podle nás budou zásadními argumenty, proč sazby v druhé polovině roku zamíří dál vzhůru.