Šéf Facebooku Zuckerberg se před senátory omluvil za zneužití dat

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se na dnešní společné schůzi právního a obchodního výboru Senátu Spojených států omluvil za to, že společnost nedokázala zajistit bezpečnost osobních dat uživatelů. Prohlásil také, že pokud by lidé nechtěli reklamy, které Facebook cílí na základě jejich osobních informací a zájmů, museli by za to platit. Dodal ale, že vždy bude možnost využívat bezplatnou verzi facebooku.



"Byla to má chyba, omlouvám se. Já jsem spustil facebook, já ho provozuji a já jsem odpovědný za to, co se zde děje," řekl senátorům Zuckerberg. V úvodním projevu, který byl v předstihu zveřejněn již v pondělí, zdůraznil, že Facebook podniká řadu kroků, aby se podobný případ, jakým je skandál britské firmy Cambridge Analytica, již neopakoval. Firma Cambridge Analytica neoprávněně získala přístup až k 87 milionům dat uživatelů, údaje pak využila k podpoře volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa.





Facebook se o tom, že Cambridge Analytica neoprávněně získala data uživatelů, dozvěděl v roce 2015. Případ ale americké Federální komisi pro obchod (FTC) Facebook neohlásil, řekl Zuckerberg. Následně dodal, že tuto kauzu nepovažoval za porušení dohod mezi Facebookem a FTC.Na dotaz, proč tehdy žádné kroky proti analytické společnosti provozovatel sociální sítě nepodnikl, Zuckerberg řekl, že britská firma tehdy neměla na facebooku žádný profil a nevyužívala ani reklamu. "Nebyla možnost, jak ji zablokovat," řekl.Později prohlásil, že Cambridge Analytica, její mateřská společnost SCL a ani žádné další firmy s ní spojené si již nemohou zřídit profil na facebooku . Na dotaz, zda jsou takto postihováni i zaměstnanci firmy s jejich soukromými účty, odpověděl, že ne.Senátoři od Zuckerberga chtějí vysvětlit, jak sociální síť dbá o bezpečnost dat svých uživatelů. Senátor Bill Nelson, který je v obchodním výboru vedoucím představitelem demokratů, se Zuckerberga zeptal, zda bude muset platit za to, aby nebyl příjemcem cílené reklamy."Budu muset platit, abyste mi nic s využitím mých dat neposílali?" zeptal se Nelson. "Ano, senátore," odpověděl šéf Facebooku . Uvedl také, že společnost bude muset připravit obchodní model facebooku bez reklam. Dodal nicméně, že vždy bude verze, která bude zdarma. Na mysli tím měl současný model facebooku , který na cílených reklamách vydělává.Zuckerberg i přes skandály, kterým společnost čelí, považuje sociální síť za bezpečnou. " Facebook je bezpečný. Sám ho používám. Moje rodina ho používá a stejně tak i lidé, které mám rád a na kterých mi záleží," řekl.