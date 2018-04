Středeční obchodní seance 11. 4. 2018

Středa 11. 4. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,79 %), S&P500 (+1,67 %) a NASDAQ (+2,07 %).

Evropa: DAX (+1,11 %), CAC40 (+0,84 %), FTSE 100 (+1,00 %).

Čína: Hang Seng (+0,74 %), Shanghai Comp. (+0,84 %), CSI 300 (+0,52 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,27 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Indexy spotřebitelských cen CPI (y/y březen): +2,1 %, oček. +2,6 %

CNY: Indexy cen výrobců PPI (y/y březen): +3,1 %, oček. +3,2 %

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Indexy spotřebitelských cen CPI (březen)

------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +1,758 M, oček. +0,100 M, min. -3,280 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -0,189 M, min. -4,617 M

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během úterní obchodní seance výrazně posilovaly v reakci na rétoriku čínského prezidenta, že Čína bude pokračovat v otevírání své ekonomiky a sníží cla na dovoz automobilů a dalšího zboží. Sektor základních materiálů posiloval díky rostoucím cenám ropy po zprávách, že se k Sýrii blíží americké válečné lodě, o jejichž další činnosti by měl Trump do dvou dnů rozhodnout. Jde o reakci na další eskalaci tamního konfliktu v reakci na údajné použití chemických zbraní. Rada bezpečnosti OSN v úterý neschválila ruský návrh rezoluce o podpoře vyslání vyšetřovatelů mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do syrského města Dúmá, kde mělo v sobotu dojít k chemickému útoku. Ten USA a několik dalších států přičítají syrské armádě a jejímu spojenci Rusku.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg hovořil o posledním skandálu jeho firmy před americkým kongresem. Akcie v reakci na projev reagovaly posílením 4,5 %. Dařilo se i konkurentům: Twitter posílil o více jak 5 % a Snap uzavřel mírně nad 2 %.

Americké futures a asijská seance dnes brzy ráno naznačují spíše mírně zvýšenou nervozitu před blížícím se zveřejněním inflačních dat z USA v podobě indexů spotřebitelských cen CPI za měsíc březen. Večer americká centrální banka zveřejnění zápis ze svého posledního zasedání.