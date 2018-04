10. dubna: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v úterý výrazně zpevnily v reakci na prohlášení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, že Čína bude pokračovat v otevírání své ekonomiky a sníží cla na dovoz automobilů a dalšího zboží.

Index Dow si připsal 1,79 % na 24 408 bodů, širší index S&P 500 vzrostl o 1,67 % na 2 656,87 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,07 % na 7 094,30 bodu. Index volatility VIX klesl o 5,97 % na 20,47 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o dva bazické body na 2,801 %.

V plusu skončily všechny hlavní sektory s výjimkou realitního odvětví a sektoru veřejných služeb. Nejlepší výkon podaly energetický sektor a technologické odvětví.

V příštích týdnech budou společnosti na Wall Street zveřejňovat čtvrtletní výsledky hospodaření. Analytici, jež oslovila agentura Thomson Reuters, odhadují, že se zisky společností zastoupených v S&P 500 v prvních třech měsících roku zvýšily meziročně o 18,5 %. To by byl nejvýraznější nárůst zisků za sedm let.