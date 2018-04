Closing Bell & výhled na 11. 4. – vydrží trhům růst?

Indexy dnes reagovaly na vystoupení čínského prezidenta, které vneslo do problematiky cel trochu optimismu. Bylo přislíbeno, že Čína sníží cla na dovoz aut, letadel a dalších produktů a otevře ekonomiku zahraničním společnostem. Stejné důvody dnes dopomohly ropě k více než tříprocentnímu růstu k ceně téměř 66 USD za barel. Ropě pomáhaly také zprávy o tom, že se k Sýrii blíží americké válečné lodě, o jejichž další činnosti by měl Trump do dvou dnů rozhodnout. Jde o reakci na další eskalaci tamního konfliktu. Akcie energetických společností si dnes znatelně polepšily a sektor základních materiálů posílil o tři a půl procenta.