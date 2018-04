Přehled očekávaných dividend za r. 2017: U ČEZu 30-35 Kč s poklesem na 20-25 Kč

Sezóna odměňování akcionářů na pražské burze pomalu začíná. Přinášíme vám přehledné shrnutí dosud známých navrhovaných dividend největších emisí na pražské burze a konkrétních dat tak, jak je jednotlivé firmy zatím zveřejnily.



U některých titulů (ČEZ, Unipetrol) navrhovaná dividenda známa zatím není. Některé společnosti (Fortuna) mají dividendovou politiku v revizi. Jiné (Pegas Nonwovones) navrhují, aby dividenda za rok 2017 vyplacena nebyla.

"U společnosti ČEZ očekáváme dividendu mezi 30-35 Kč, nejvíce sázíme na zopakování loňských 33 Kč. Návrh na výši dividendy by společnost měla oznámit v nejbližších týdnech," říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora. "V příštím roce pak očekáváme pokles dividendy do pásma 20-25 Kč, když k zhruba 13 miliardám Kč by měl letos klesnout upravený čistý zisk z loňských 19 miliard," podotýká také.

Konkrétní termíny ještě mohou podléhat změnám a doporučujeme je ověřit u Vašeho obchodníka s cennými papíry. Dividendové výnosy (list 2) jsou vypočítány k zavírací ceně z 9. dubna 2018.

Pro lepší srozumitelnost připojujeme vysvětlení některých pojmů:

Ex-day; Ex-dividend: Den, kdy je cenný papír zbaven určitého práva a začíná být obchodován bez tohoto práva (např. práva na dividendu, úpis nových akcií). V tomto případě tedy den, kdy se cenný papír obchoduje již bez nároku na dividendu.

Rozhodný den (Record date): Den, ke kterému musí mít investor cenný papír ve svém vlastnictví resp. být v emitentem uvedené evidenci jako vlastník, aby mohl mít nárok např. na výplatu dividend či jiných požitků plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo např. na účast na valnou hromadu.