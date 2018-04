Chronický přebytek cukru může způsobit konsolidaci zpracovatelského odvětví

Analytici v Londýně sídlící společnosti Marex Spectron Research ve zprávě varovali, že rostoucí celosvětový přebytek cukru, jehož výroba překonává spotřebu, znamená, že bude nutná určitá konsolidace zpracovatelských kapacit.



Příčinu tohoto negativního výhledu spatřují v neustále rostoucích produkčních výhledech v hlavních pěstitelských oblastech: Indie více než 31 milionů tun, Thajsko 14 milionů tun. Produkce v EU skončila na 21,5 milionech tun. Globální přebytek cukru, do nedávna definovatelný jako vážný, tak nyní dosáhl stádia, kdy východiskem z této situace je pouze razantní a bolestivá změna včetně nadnárodních produkčních škrtů.



V minulém týdnu Rabobank varovala, že se cukr dostal do situace, kdy jeho obchodní ceny klesly pod úroveň takzvané "etanolové parity" – kdy zpracovatelé v Brazílii mohou získat stejnou marži z produkce bioetanolu jako z produkce cukru. Tato fáze obvykle značí, že nabídka a poptávka po cukru dosahuje rovnováhy. Nyní to však neplatí.



„Jakmile jednou cukr klesne pod paritu s etanolem, ztratí nižší ceny potenciál ovlivnit růst spotřeby“, varuje Marex. V situaci, kdy cena komodity, v tomto případě cukru, ztrácí schopnost, jakkoliv ovlivnit míru poptávky, může jeho cena jít doslova kamkoliv, a tak ani tříleté minimum z roku 2015 nemusí být zdaleka jeho konečnou úrovní.

Futures na surový cukr na newyorské burze ICE Futures U.S. v průběhu dnešní obchodní seance klesá na nové 30měsíční minimum.



Analytici Marex Spectron již dříve varovali před poklesem spotřeby, čehož příkladem může být zavedení daně z cukru ve Spojeném království v tomto týdnu, které je reakcí na společenské obavy z nárůstu obezity domácí populace.



Ve stejné době, kdy se množí hlasy volající po nižší spotřebě cukru, roste jeho produkce, neboť lepší produktivita a výnosy jednoduše umožňují produkovat více. Například ve Velké Británii výnosy cukru z hektaru cukrové řepy v posledních 10 letech vzrostly o 25 %.