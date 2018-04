Teorie efektivních trhů je naprosto logická. Jen ji trochu kazí naše iracionalita

Teorie efektivních trhů tvrdí, že v daném okamžiku je tržní cena cenného papíru dobrým odhadem jeho vnitřní hodnoty. Takto její podstatu vystihl známý ekonom Eugene Fama, ale pro mnohé investory jsou podobné úvahy spíše špatným vtipem. Finanční krize roku 2008, prasknutí hypotéční bubliny či třeba prudké změny cen bitcoinu a čínských akcií ukazují, že ceny na trzích se ne vždy řídí racionalitou. Soustavně se tak nacházíme v situaci, kterou ekonom Noah Smith vystihuje následovně: Teorie racionálních trhů je tu stále s námi a soustavně naráží na naši iracionalitu.



Fama může být považován za jednoho z otců teorie efektivních trhů a provedl řadu studií, které ji podporují. Navíc stojí na jednoduché logice: Pokud budou lidé soustavně nakupovat předražená aktiva, budou čelit ztrátám a to je nakonec dostane z trhu pryč. Zůstanou nakonec jen ti, kteří se chovají racionálně a za aktivum platí to, co odpovídá jeho hodnotě. Podobně uvažoval i Milton Friedman, který v roce 1953 napsal: „Lidé hovořící o destabilizujících spekulacích si většinou neuvědomují, že v takovém případě by spekulanti museli neustále prodělávat. Destabilizace by totiž probíhala jen v případě, že by spekulanti prodávali, když cena leží nízko, a kupovali, když jsou ceny příliš vysoko.“



Smith ovšem podotýká, že jednoduchost a přesvědčivost takové logiky ještě neznamená, že teorie efektivních trhů je skutečně pravdivá. Racionálně uvažující lidé nemají neomezené finanční zdroje, prodej akcií na krátko je často nákladný a komplikovaný a celkově stojí cenové arbitráži v cestě nejedna překážka. Důsledek hezky vystihl John Maynard Keynes, když varoval, že: „Trh může klidně zůstat iracionální déle, než vy vydržíte být solventní.“





Navíc existují teorie, které tvrdí, že racionální investoři se často připojují k těm, kteří jednají iracionálně, protože si vždy nemohou dovolit jít proti nim. Pak ale padá Friedmanova logika, protože na trhu přetrvávají obě skupiny. Smith tvrdí, že nová studie „ETF Arbitrage and Return Predictability“ potvrzuje výše uvedené a ukazuje, že i trhy s racionálními hráči se mohou jako celek chovat iracionálně. „Teorie efektivních trhů nikdy úplně neseděla na fakta, ale také nikdy úplně nezemřela,“ uzavírá ekonom.