Barclays: Bitcoin už má svůj vrchol zřejmě za sebou. Je to podobné jako u invekčních onemocnění

Podle analytiků banky Barclays bitcoin svůj cenový vrchol už má pravděpodobně za sebou.Analytici banky bitcoin a obecně sektor kryptoměn srovnávají s průběhem infekčních nemocí či epidemií.V jejich průběhu se nemoc časem dostane do fáze, kdy vzroste celková imunita populace do té míry, že po počátečním dosažení vrcholu v počtu nakažených už dále nedochází k jeho překonání a nemoc postupně ustupuje. Počet náchylné populace k nákaze se snižuje a s tím ustupuje i samotná nemoc.Infekční nemocí je v případě bitcoinu kryptoměn možné označit zájem investorů vkládat své prostředky do této investice . Zdá se nyní při analogii s infekčními chorobami, že část populace ochotná riskovat investici do kryptoměn je již jen velmi malá, stejně tak jako možnost další "infekce".Analytici Barclays věří, že spekulativní část bitcoinové infekce již skončila a návrat vysokých cen z přelomu roku je proto nyní již krajně nepravděpodobný.