Inflace v březnu dále na ústupu

Zatímco ještě na podzim, kdy vrcholila máslová horečka, se inflace vyšplhala až na dosah tří procent, poslední dva měsíce se je už pod dvěma procenty.Za poslední měsíc se spotřebitelské ceny snížily díky zlevnění potravin a dovolených o 0,1 %. Ve srovnání s loňským březnem jsou tentokrát ceny vyšší jen o 1,7 %. Inflace tedy zpomaluje a vzdaluje se od cíle i od poslední prognózy ČNB . Aktuální odchylka od výhledu centrální banky je už šest desetin procentního bodu.Aktuálně inflace klesá především proto, že se výrazně zpomalil růst cen potravin. Řada potravin dokonce v posledních několika měsících výrazně zlevnila. Hlavním inflačním faktorem tak už nejsou potraviny a podle očekávání je v letošním roce v této pozici nahradilo bydlení . Za bydlení si domácnosti meziročně připlácejí v průměru 2,3 %, zejména v důsledku zvýšeného nájemného a dražších energií . Přesto je růst nákladů na bydlení s ohledem na vývoj na realitním trhu ještě docela umírněný.S tím, jak se inflace vzdaluje od inflační prognózy ČNB , klesá ochota centrální banky zvyšovat sazby. Nicméně to neznamená, že ČNB musí další růst sazeb odsunout na neurčito. V první řadě se dá předpokládat, že výrazně nižší letošní inflace vytváří prostor pro vyšší inflaci v příštím roce. Nejenom z pohledu nižších statistických základů. Do inflace zatím příliš nepromluvily vyšší mzdy ve službách a stejně tak ani poptávková inflace A jak to bude s inflací v dalších měsících? S největší pravděpodobností se inflace udrží pod cílem i po zbytek letošního roku a nad cílovou hodnotu se inflace vrátí až v roce následujícím. K růstu cen bude i nadále přispívat především dražší bydlení energie . Rychleji porostou ceny služeb, zatímco u zboží bude stále fungovat brzda v podobě silného konkurenčního boje mezi „kamennými“ a internetovými obchody.