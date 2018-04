Jak moc se (ne)bát měnové války

Nový týden začal po turbulentním konci toho minulého relativním uklidněním. Evropské i americké akcie rostly, index strachu Vix naopak klesl. Neusněme ale na vavřínech, tento týden bude ještě hodně nabitý.

Nejsledovanějším tématem nadále zůstává obchodní přestřelka mezi Čínou a Spojenými státy. Byť jsme se včera nedočkali žádné „aktualizace“ již představených cel, z ekonomiky rudého draka přišly informace o tom, že čínská vláda zvažuje možnost oslabení domácí měny. Podle zdrojů agentury Bloomberg, které si přály zůstat v anonymitě, politické vedení zkoumá použití jüanu ve dvou směrech, a to jeho postupné oslabení jakožto nástroj obchodních vyjednávání s USA, který bude navíc fungovat jako „nárazník“ odrážející negativa spojená s eskalující obchodní válkou.

Faktem je, že byť by devalvace čínské měny nepochybně podpořila tamní exportéry, ve hře jsou i mnohá rizika. Tím prvním je možné označení Číny za zemi, která účelově manipuluje devizovými trhy. To by svým načasováním celkem sedělo, jelikož americké ministerstvo financí v nadcházejících dnech vydá svou půlroční zprávu mapující ty země, které uměle ovlivňují své kurzy, aby tak získaly neférovou obchodní výhodu oproti USA. Na aktuálním seznamu sledovaných měn je vedle jüanu i japonský jen, euro, švýcarský frank a korejský won, který vůči dolaru za poslední půlrok zpevnil nejvíce (viz graf). Slabší měna by pak rovněž znepříjemnila život čínským firmám, jejichž dluh je denominován v jiné měně, než je ta domácí. V neposední řadě by pak čínská vláda zcela podkopala svou proklamovanou snahu o posun k tržně orientovanému systému měnového kurzu.

Devalvace jüanu s sebou navíc přináší i riziko „přelití“ obchodní války v tu měnovou. Ostatně již dříve jsme u Trumpa vypozorovali evidentní sympatie k slabému dolaru, byť se své výroky pokoušel podle nás ne zcela úspěšně neutralizovat. Naprostá většina odhadů se však přiklání k tomu, že se Čína chopí jiných nástrojů, přičemž možnost devalvace si nechá až jako poslední vzhledem k tomu, že v tomto případě převažují spíše negativa. Koneckonců, už samotná eskalace obchodní války s USA přirozeným způsobem, tj. bez zásahu státu, přispívá k oslabení jüanu. To potvrzují i odhady agentury Bloomberg, kde medián kurzu CNY proti dolaru pracuje s oslabením z aktuální hodnoty kolem 6,30 USDCNY na 6,35 během druhého čtvrtletí, na 6,39 během toho třetího a nakonec na 6,40 USDCNY na konci roku.

Donald Trump informaci o možném oslabení čínské měny ponechal zatím bez komentáře. Slova se naopak chopil čínský prezident Si Ťin-pching, který promluvil na asijském fóru Boao Forum. Během své řeči varoval před návratem k mentalitě studené války a zároveň zopakoval slib většího otevření čínské ekonomiky, a to především v sektoru bankovnictví a automobilů (snížení cel). Souběžně s tím pak rovněž přislíbil omezení restrikcí expozice zahraničních investorů v Číně i posílení ochrany duševního vlastnictví zahraničních firem. Si Ťin-pching tak sice neřekl v podstatě nic nového, na druhou stranu ale podpořil klíčová témata, na která Donald Trump pravděpodobně „uslyší“.

Celkově jsme v posledních dnech svědky určitého uklidnění nálady kolem obchodní roztržky mezi USA a Čínou. Na tom se již během víkendu podílel jak ekonomický poradce Bílého domu Kudlow, tak i americký ministr financí Mnuchin či dokonce sám Trump. Ten ve svém nedělním tweetu uvedl, že s čínským prezidentem budou přátelé i přes všechno dění v rámci obchodních vztahů obou zemí. I to tedy podporuje představu, že hrozba vypuknutí měnové války není (zatím) natolik aktuální.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!