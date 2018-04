Revoluce v třídění PET lahví? Za jejich vrácení by nám mohli platit.

Vrátit do obchodu PET lahev a dostat za ni zaplaceno podobně jako za lahev od piva? Podobný systém funguje v mnoha evropských zemích a ani Česká republika by nemusela být výjimkou. Experti teď zjišťují, jestli by se zálohovat PET lahve u nás vyplatilo. Na první pohled se zálohování PET lahví může zdát jako skvělý nápad. Podle zastánců by vidina finanční odměny motivovala lidi k důslednějšímu třídění odpadu, podle kritiků ale nejsou jeho přínosy vůbec jednoznačné. V minulosti už byl tento koncept několikrát zkoumán, na začátku ledna otevřela toto téma znovu společnost Karlovarské minerální vody. Na tiskové konferenci informovala o založení pracovní skupiny, která má zjistit, zda se v Česku v současné době, tedy při zaběhnutém systému třídění plastů, vyplatí PET lahve zálohovat. "Ke společné práci jsme záměrně přizvali Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Vysoko školu chemicko-technologickou, protože jsme si dobře vědomi, že na akademické půdě je možné vyřešit tuto otázku nestranně a k všeobecné prospěšnosti. Současně samozřejmě víme, že je třeba hledat cesty, které budou co nejméně bolet stávající systém a vyjdou vstříc všem v něm zúčastněným stranám," řekl Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody. Současný systém třídění a recyklace plastových odpadů v Česku se podle něj ukázal jako dobrý, dosáhl však prý svého limitu a i přes zdánlivé pozitivní výsledky je v tuto chvíli nutné navrhnout nové řešení. "Češi jsou v Evropě jedni z nejlepších v třídění odpadu, přesto z deseti PET nápojových obalů uvedených na trh končí přibližně jen sedm ve žlutých kontejnerech. Jedním z perspektivních a obecně kladně hodnocených řešení, jak toto zlepšit z ekonomického i environmentálního hlediska, je zpětný výkup PET obalů od spotřebitele," vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. S podobným systémem zálohování PET lahví má zkušenost asi 120 milionů Evropanů, kteří ho aktivně využívají. Výzkumy ukazují, že právě díky němu dosáhly země jako Švédsko, Německo a další členské státy EU až 98% míry zpětného odběru nápojových PET lahví.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se zavedení zálohovaných PET lahví nebrání, vůči verzi navrhované karlovarskou společností má ale určité výhrady. "MŽP by takový zálohový systém na PET lahve vítalo pouze v případě, že by došlo k přechodu z jednocestných lahví na opakovaně použitelné, tzn. že by vykupované PET lahve nebyly odpadem, ale znovu plnitelným obalem," uvedl Ladislav Tryčl z odboru odpadů.

Podle ministerstva by zavedení nového systému znamenalo významné investice především do výkupní techniky, provedení stavebních úprav, zvýšily by se i provozní náklady a požadavky na personál. V neposlední řadě by se pak zvýšila také cena nápojů v PET lahvích. "Výrobcům by vznikly náklady spojené s tiskem nových etiket, které by musely obsahovat bezpečnostní znaky tak, aby u zálohového systému nemohlo dojít k jeho zneužití. Spotřebitelům by se významně zkomplikovala situace – vzniklo by nové donáškové místo pro zbavování se obalů od nápojů, museli by změnit zažité návyky – PET lahve by nebylo možné sešlapávat," vyjmenoval Tryčl.

Zastánci systému argumentují především zvýšenou mírou recyklace plastu. Problémem ale podle ministerstva je, že by se tak snížila míra recyklace jiných plastů – lidem by se zkrátka nechtělo jak s lahvemi do obchodu, tak s ostatními plasty do kontejneru.

Zálohování PET lahví není v Evropě nic ojedinělého, podle Tryčla ale nelze zahraniční systémy jednoznačně naroubovat do českého prostředí. "Například ve Švédsku je roční produkce nápojových PET obalů zhruba poloviční oproti České republice. Ministerstvo proto počká na výsledky analýzy k zavedení zálohového systému a jsme připraveni o tématu dále diskutovat," dodal.

Kolik by za vrácenou PET lahev lidé dostali, prozatím není jasné. Pravděpodobně by ale šlo o podobnou částku jako u pivních lahví. V zahraničí se záloha pohybuje v přepočtu od 2 do 10 korun, často záleží na objemu lahve.