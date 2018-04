Konec přátelství? Vztah Hradu a premiéra Babiše se ochlazuje

Pak ale začal vztah ochlazovat a teď je téměř na bodě mrazu. To dokládá třeba i to, že ve středu Zeman na Hradě přijal nejdříve nové vedení ČSSD, až potom Andreje Babiše.

"Pan prezident des přijal na Hradě na jejich žádost předsedu ČSSD Jana Hamáčka a statutárního místopředsedu ČSSD Jiřího Zimolu," uvedl mluvčí Kanceláře prezidenta Jiří Ovčáček.

Zeman navíc kritizoval i vládní vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA místo do Ruska. Otázkou teď zůstává, co bude dál.