Krugman: Fed dělá chybu, inflační cíl je příliš nízko a Phillipsova křivka stále žije

Paul Krugman hovoří na stránkách New York Times o třech základních otázkách, které se týkají Fedu a jeho politiky. Na první pohled se podle jeho slov zdá, že ve všech třech případech se jedná o to samé, nicméně tak tomu není. Jde o následující:



Za prvé, má Fed přesnou představu o tom, kam až může klesnout nezaměstnanost?

Za druhé: Měl by Fed nyní utahovat svou politiku i přesto, že se inflace stále drží nízko?

Za třetí, existuje nějaký vztah mezi nezaměstnaností a inflací?





„Podle mého mínění je zřejmé, že odpověď na první otázku je záporná. Už nyní se nezaměstnanost nachází hluboko pod historickým standardem a inflace se stále drží nízko. Mohla by nezaměstnanost klesnout na 3,5 % bez toho, aby inflace zrychlila? Popravdě řečeno, nevíme,“ píše Krugman. Fed pak podle něj pravděpodobně činí chybu, když politiku utahuje již nyní, a důvodů je několik. První z nich se odvíjí od záporné odpovědi na první otázku. A pak je tu také „asymetrie rizik“.Tato asymetrie spočívá v tom, jak velké škody může napáchat příliš rychlé či naopak příliš pomalé utahování. Ve druhém případě nastane podle Krugmana nepříjemná situace, ale první případ by vedl k opětovnému pádu do krize likvidity. „Navíc existují pádné důvody, proč je inflační cíl Fedu ve výši 2 % příliš nízko. Už proto, že realita úplně rozbořila předpoklad, že 2 % jsou dostatečná na to, abychom během útlumu nenarazili se sazbami na nulu, dodává nobelista.A jak je to podle Krugmana s vazbou mezi nezaměstnaností a inflací? Ta je nyní předmětem mnoha diskusí, ale ty relevantní „musí vždy zahrnovat chování lidí a motivaci, kterou k němu mají“. Nejde tak například tvrdit, že inflace je čistě monetárním jevem. Patrné je to například u Španělska, které nemá vlastní měnu, ale v posledních letech v jeho ekonomice docházelo k prudkým změnám inflace nezaměstnanosti . Jak předkrizové období, tak vývoj po roce 2008 ukazuje, že mezi inflací nezaměstnaností skutečně existuje vazba.Krugman sice uznává, že v datech někdy může být takový šum, že není možné sestrojit spolehlivou Phillipsovu křivku. Varuje ovšem před tím, aby se ekonomové nechali unést pocitem, že vztah mezi nezaměstnaností inflací z nějakého důvodu přestal existovat. A před zjednodušenými teoriemi, které by ignorovaly změny v chování lidí a jejich dopady na ekonomiku. Jak bylo ovšem zmíněno, existence vztahu mezi inflací nezaměstnaností nevede Krugmana k názoru, že Fed by měl kvůli mimořádně nízké nezaměstnanosti rychle utahovat svou politiku.