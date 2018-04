Souhrn 9.4. - Evropa neudržela pozitivní ladění a obává se dále obchodních válek, euro silnější před US inflací, ropa výrazně v plusu, BCPP nakonec v lehkém minusu kvůli bankám

12.h - Evropa růstově koriguje nevydařený minulý týden, eurodolar vyčkává, ropa v plusu, BCPP roste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového 15. týdne při mírně podprůměrné likviditě ve finále mírným poklesem.Evropské trhy v průběhu dne neudržely dopolední pozitivní ladění. Trhy se stále obávají důsledků možných obchodních válek USA s Čínou. Obchodní bilance Evropy a USA je totiž z pohledu Ameriky ještě horší než u prvně jmenovaného páru.US trhy zahájily obchodování ve výraznějších plusech. těžko říci na kolik se jedná čistě o technickou korekci nicméně silně pozitivně působí komentáře americké Citigroup , která uvedla, že stále počítá s růstem trhů a mimo jiné také doporučila svým klientům využít výraznějších korekcí pro dokupování jejich akciových pozic při výraznějších prodejních korekcích. Jednu takovou možná trhy mají právě za sebou ... Euro dopoledne vůči dolaru dlouho váhalo, ale po obědě se vydalo směrem ke zhodnocení vůči zeleným bankovkám. Trhy již pravděpodobně vyhlížejí středeční americká data o vývoji tamní inflace . Pokud by se potvrdila slabost dat z trhu práce z konce minulého týdne, mohlo by to být důležitým signálem o vývoji úrokových sazeb v USA v blízké budoucnosti. Ropa po nejistém dopoledni ve druhé polovině dne zamířila výrazně do plusů. Jedním z faktorů by mohly být zprávy o problémech kanadského ropovodu, který měl přivádět surovinu z tamních ropných písků.Pozitivně působí také komentáře k vývoji akciových trhů, jež se opírají o předpoklady dalšího hospodářského růstu v USA ale i ve světě. BCPP většinu dne strávila v lehkém plusu nicméně odpoledne začala výrazněji ztrácet a tento růst zcela korigovala. Hlavním důvodem byl lehký obrat v bankách, jež začaly odpoledne vesměs lehce ztrácet.