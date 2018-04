Úterý a středa ve znamení inflačních dat z ČR a USA

, což by bylo o dvě desetiny méně, než v předchozím měsíci. Za zpomalením pod dvouprocentní cíl centrální banky stojí stagnace cen potravin a sezónní faktory. Proti celkovému zdražování působí také nižší ceny pohonných hmot. Pokud by se naplnila naše prognóza, výsledek by byl o sedm desetin pod únorovou prognózou ČNB