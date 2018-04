Alergie, nebo nachlazení? Takhle poznáte rozdíl a můžete se bránit.

Vypuklo jaro a začaly kvést stromy, alergikům ale začíná nepříjemné období plné ucpaných nosů, kýchání a zarudlých očí. Jak je možné pylovou sezónu zvládnout bez větších obtíží a jak dokážete spolehlivě rozeznat příznaky alergie od obyčejného nachlazení? I tyto otázky TN.cz zodpověděla lékařka Olga Poláčková. Slunečné počasí přímo vybízí k romantickým procházkám, rodinným výletům nebo třeba projížďkám na kole. Pro mnoho lidí ale začíná období velkého trápení, spolu s kvetoucími stromy se totiž rychle rozbíhá pylová sezóna a ordinace už plní pacienti se zarudlýma očima a plným nosem. Mnoho lidí ani netuší, že by mohly jejich zdravotní problémy nějak souviset s alergickou reakcí, a tak se často zbytečně ládují nepotřebnými léky. Podle imunoložky a alergoložky Olgy Poláčkové přitom existuje jednoduchý způsob, jak příčinu vašich problémů odhalit. "Poznáte to podle barvy sliznice - nachlazení je červená barva, alergie má stávající bledou barvu," vysvětlila lékařka. Dalším signálem, že jde o alergii, pak může být teplota. Ta totiž doprovází zpravidla jen nachlazení a další onemocnění typu chřipky či angíny. Pyly z těchto stromů vás těď mohou potrápit nejvíc: bříza, vrba jíva, topol, jilm, tis, túje, líska, olše Nejvíc v tomto období pylů trpí zejména děti, které se školkami a školami v hezkém počasí chodí ven na procházky. "Děti by měly, když je rozběhnutá sezóna, zůstat dopoledne a v časném odpoledni v budovách, protože v tu dobu vrcholí koncentrace pylů v ovzduší," vysvětlila Poláčková. A to samé platí pro dospělé alergiky. Výlety by měli plánovat v pozdních odpoledních hodinách a pokud možno v jehličnatých - a ne v listnatých lesích. Jak se bránit

Stěžejní v boji proti alergiím je co nejvíc omezit přímý kontakt s pyly. Jak upozornila alergoložka, třeba vegetační období každé trávy je zhruba tři týdny, a v tomto krizovém období proto alergikům radí najít si nějaké činnosti v budovách - ať už jde o vnitřní aquaparky nebo třeba kina.

Co se léků týče, musí se brát pravidelně a technicky správně (zejména co se sprejů týká). "Rodiče to často nechávají na dětech, protože na ně nemají dost času," vysvětlila hlavní problém lékařka. Aplikace pak ale bývá často špatná a rodiče se diví, že léky nezabírají.

"Dalším řešením může být pylová vakcína, tam je to ale běh na dlouhou trať. Trvá pět let pravidelného podávání než má výraznější efekt," upozornila Poláčková s tím, že při této volbě je stěžejní trpělivost pacienta.