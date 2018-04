Roach: Trump nechápe, že USA potřebují Čínu více, než ona je

Donald Trump rychle eskaluje obchodní konflikt s Čínou, ale podle známého ekonoma Stephena Roache, který nyní působí na Yale, mu nedochází jedna důležitá věc: Spojené státy potřebují Čínu více, než ona je. Platí to i přesto, že Čína je i nadále exportní ekonomikou a americký spotřebitel je pro ni tím nejvýznamnějším zákazníkem.



Roach na stránkách Bloombergu poukazuje na to, že podíl exportů na čínském produktu klesl z 37 % v roce 2007 na dnešních asi 20 %. Jde o významný krok směrem k nové rovnováze čínského hospodářství, které by mělo stát zejména na domácí poptávce. A díky tomuto pokroku je dnes tato země odolnější vůči krokům namířeným proti jejímu exportnímu sektoru.





Spojené státy jsou naopak „stále těžce závislé na levném čínském zboží, které Američanům s nižšími příjmy umožňuje udržet si svůj životní standard“. Čína je také navíc zemí, kam míří nemalá část amerických vývozů, před ní se v tomto smyslu nachází jen Mexiko a Kanada. Čínský trh navíc dosahuje zdaleka nejvyššího růstu.Roach také patří mezi ty ekonomy, kteří se domnívají, že pokud by Čína přestala kupovat americké vládní obligace, mohlo by to v USA vyvolat vážné problémy. Konkrétně k tomu píše: „Spojené státy závisí na Číně kvůli tomu, že trpí významnou strukturální slabostí, a tou je nedostatek domácích úspor. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 se čistá míra úspor pohybovala pouze na 1,3 % národního příjmu. Nedostatek domácích úspor kombinovaný s touhou dál spotřebovávat znamená, že USA musí dovážet zahraniční úspory a výsledkem je obrovský deficit platební bilance .“Trump podle ekonoma hodnotí celou situaci mylně. V první řadě hovoří o obchodním deficitu s Čínou ve výši 500 miliard dolarů , když oficiální čísla ukazují deficit ve výši 375 miliard dolarů . Navíc ignoruje to, že zboží, které proudí z Číny do USA, pochází asi ze 40 % z jiných zemí, protože Čína funguje jako konečný dodavatel používající komponenty vyrobené v jiných zemích. Ve skutečnosti tak tato země nemůže za 47 % amerických deficitů, ale jen za 28 %. To je stále vysoké číslo a z velké části se dá vysvětlit komparativními výhodami Číny.Trump navíc k problému obchodní nerovnováhy sám značně přispěje tím, že zvýší rozpočtové deficity. Pokud k tomu přidáme současné hrozby zavedení cel, může se podle Roache stát, že Trumpovu politiku jen více odnesou ti, které on sám podle svých slov ochraňuje. Abychom zabránili tomu, že se vše nakonec zvrhne v noční můru, musí podle ekonoma dojít k mnohem častější komunikaci mezi USA a Čínou a obě země by měly více otevřít svůj trh pro tu druhou. Za významnou považuje Roach také otázku duševního vlastnictví s tím, že musí být jasně rozlišováno mezi transfery tohoto vlastnictví mezi obchodními partnery na straně jedné a „krádežemi a vydíráním“ na straně druhé.