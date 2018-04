Citigroup: Trhy v USA porostou do konce roku o 8%, v Evropě o 13% - zvýšená volatilita hrozba silnějších korekcí

Analytici americké Citibank po slabém 1Q tohoto roku poznamenaném rostoucími inflačními obavami, hrozbou obchodních válek a obavami z růstu regulace v technologickém sektoru očekávají růstové prostředí pro akciové trhy. Očekávání banka staví především na tom, že globální ekonomika akceleruje a snížení daní v USA vytvoří prostor pro růst firemních investic . Celkově se ekonomika a s ní i trhy ocitají ve vrcholné fázi svého růstového cyklu. Proto nějaký čas porostou i akciové trhy, ale jak naznačilo 1Q roku bude to doprovázeno dalším růstem volatility s možností silnějších korekcí. Analytici banky doporučují klientům dokupovat své pozice při silnějších poklesech.Celkově analytici banky pro US trhy odhadují do konce roku posílení o cca 8%. Pro evropské trhy pak o cca 13%.