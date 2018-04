Již existuje téměř 5500 ETF!

Autor: Zuzana Janková

Fondy obchodované na burze (ETF), jeden z nejrychleji rostoucích segmentů na Wall Street, by se mohl stát dominantním investičním nástrojem během několika málo let. V roce 2018 byl uvedeno na trh téměř 120 nových burzovně obchodovaných fondů. V průběhu roku 2017 debutovalo 466 nových ETF, což je v průměru více než jeden fond denně. Celosvětová popularita ETF přinesla na trh celkově 5430 ETF, dle společnosti ETFGI. Široká škála fondů nabízí expozici v podstatě v každé myslitelné třídě aktiv, regionu, strategii a sektoru trhu. Třemi největšími sponzory ETF jsou iShares, Vanguard a State Street Global Advisors se skupinou fondů SPDR. Tyto tři sponzoři tvoří 70 %. globálního trhu ETF.

Mezinárodní akciové ETF na vzestupu!

Fondy obchodované na burze se od svého vývoje v devadesátých letech podstatně zvyšovaly. V roce 2017 dosáhly přílivu více než 460 miliard USD, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s předchozím rokem. Nový ETF trend naznačuje, že investoři soustředí svoji pozornost a majetek do konkrétní podskupiny ETF, a sice mezinárodních akciových fondů. Od roku 2010 investoři do domácích akciových ETF alokovali téměř 200 miliard USD, nicméně současně pětkrát větší částku vložili do mezinárodních akciových fondů.

V mezinárodních ETF a podílových fondech je téměř 3,8 miliardy USD. Z toho celkem 863 miliard USD je alokováno v mezinárodních ETF, což naznačuje zaostávání těchto pasivně spravovaných fondů oproti jejich aktivně spravované alternativě. Nicméně již v minulém roce se se misky vah převážily ve prospěch větší alokace finančních prostředků právě do ETF. Při této míře by mohlo trvat nějaký čas, než se mezinárodní ETF vyrovnají podílovým fondům. Důvodem vzestupu mezinárodních fondů je zejména domněnka investorů, že americké akcie se jeví dražší a začali hledat levnější variantu v ostatních částech světa. Současně mezinárodní akcie doposud nedosáhly vrcholné úrovně z před finanční krize v roce 2007.