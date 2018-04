Akcie ruských firem po sankcích prudce klesají, Rusal -50 %

Ruské akcie dnes oslabovaly, například hliníkárenský gigant Rusal během obchodování na burze v Hongkongu odepsal téměř 50 procent. Firma se totiž ocitla na novém sankčním seznamu Spojených států, který je reakcí na údajné vměšování Moskvy do předloňských amerických voleb. Na ruském trhu byl propad akcií o něco mírnější. Evropské trhy naopak v naději na odvrácení rozsáhlé obchodní války usilují o růst, u německého indexu DAX o 0,6 procenta, u pražského indexu PX o 0,4 procenta.

Kvůli americkým sankcím ztrácely na burzách v Moskvě a dále také v Londýně také akcie dalších ruských podniků, oslabil i hlavní index ruské akciové burzy a kurz rublu.

Spojené státy v pátek rozšířily sankční seznam o 24 Rusů a 14 subjektů. Akcie firem, které figurují na černé listině, jsou pod silným prodejním tlakem, protože sankce vyžadují, aby se investoři podléhající jurisdikci USA těchto cenných papírů zbavili do jednoho měsíce, tedy do 7. května. Jak oznámilo ministerstvo financí, týká se to společností EN+, Rusal a GAZ.

Akcie energetické firmy EN+ Group dnes dopoledne na moskevské burze ztrácely více než 18 procent, na londýnské skoro deset procent.

Akcie Rusalu v Moskvě odepsaly 29 procent a posléze snížily ztrátu na 22 procent, když se obchodovaly za 22 rublů.

Index moskevské akciové burzy RTS , jehož hodnota se měří v dolarech, před polednem ztrácel 3,2 procenta na 1196 bodů, což byla nejnižší hodnota od 12. února. Rublový index MOEX odepisoval 2,6 procenta na 2223 bodů. Dolar k rublu přidával 1,8 procenta na 59,18 RUB, euro k rublu pak 1,6 procenta na 72,60 RUB.

Společnost Rusal již oznámila, že může mít problémy ohledně úvěrových závazků. Dopad na celkovou finanční situaci nyní vyhodnocuje.

Zařazení na černou listinu znamená, že americké úřady dotčeným osobám a společnostem zmrazí veškerý majetek, který mají na území pod americkou správou. Americké firmy navíc nesmějí se sankcionovanými lidmi a subjekty nijak spolupracovat.