Trump chce zatížit dovozová auta přísnějšími požadavky na emise

Americký prezident Donald Trump údajně hledá cesty jak vrátit ve větší míře výrobu automobilů na území USA. Zavedení cel nebo tarifů by v tomto případě bylo zřejmě příliš drastické a vzbudilo by silný odpor dovozců a proto se zdá, že z americké strany šalamounštějším řešením bude zavedení přísnějších emisních norem pro nové vozy z dovozu.Podle statistik společnosti Autodata bylo v USA v loňském roce v USA prodáno celkem 17,2 miliónu automobilů a z toho 21% bylo dovezených ze zahraničí.Odhaduje se, že zavedení vyšších emisních limitů by se nejvíce dotklo evropských výrobců, protože ti nejméně svých vozů montují přímo v USA. Jen cca 30% prodaných vozů je montováno na území USA. Naproti tomu asijské automobilky v USA montují 70% všech zde prodaných vozů.