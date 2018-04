Škoda Auto nabídla růst tarifních platů o 12% - odborové výbory souhlasí

Vedení mladoboleslavské automobilky Škoda Auto nabídlo zaměstnancům růst tarifních platů od 1. dubna o 12%. Odborové výbory takovou nabídku schválily. Posoudit ji musí ještě dílenské organizace a ve finále podniková rada jakožto hlavní koordinátor firemních odborů. Rozhodnuto by mělo být do 11. dubna. Navýšeno o 12% by mělo být také osobní ohodnocení. Celkové průměrné navýšení mezd bez započítání příplatků by mělo činit 18,9%, po jejich započtení pak rovných 20%.Průměrná hrubá mzda ve Škodovce byla vloni 40 557 Kč