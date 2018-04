Minutes ČNB - bankovní rada není jednotná ve střednědobém výhledu

V pátek zveřejnila ČNB Minutes z březnového zasedání. Nepřinesla žádné výraznější překvapení. Rizika vidí bankovní rada jako mírně protiinf lační, když především aktuální inf lace je pod prognózou ČNB. V pohledu na inf lační vývoj není ČNB jednotná, když část jejích členů vidí aktuální zpomalení inf lačních tlaků jen jako dočasné. Jiní členové vidí za zpomalením inf lace růst produktivity práce, což by znamenalo trvalejší jev. Dle nás zvýší ČNB sazby letos již jen jednou a to pravděpodobně až ve 4Q (naše stávající prognóza předpokládá 3Q, v nové prognóze, na které nyní pracujeme, bude hike mírně posunutý do 4Q, především kvůli nižší inf laci).

Na tiskové konf erenci po měnověpolitickém zasedání byla zajímavá inf ormace (nikoliv vš ak překvapivá), že bankovní rada není jednotná ohledně vývoje sazeb ve střednědobém horizontu, když někteří členové mohou (dle nás) pref erovat postupnou normalizaci sazeb (vracet je k normálním hodnotám). V minutes je tato věta: „ Zazněl však i názor, že i ve stávající situaci je oprávněné pokračovat, b yť s přestávkami, v návratu úrokových sazeb k rovnovážným úrovním. “ Z toho by mohlo vyplývat, že jde jen o jednoho, maximálně dva členy bankovní rady, když zvývajících 5-6 členů by se během roku mohlo přiklonit ohledně pohledu na vývoj sazeb spíše k prognóze (která je protiinf lační). I to je pak konzistentní s hikem spíše až ve 4Q.



Jiří Polanský