Bude reakcí na obchodní válku válka měnová? Čína zvažuje oslabení juanu jako reakci na kroky USA

Podle agenturních zpráv odvolávajících se na zdroje blízké jednáním Čína zvažuje možnosti cíleného oslabení vlastní měny v reakci na rostoucí obchodní napětí mezi USA a Čínou.Čínští představitelé údajně posuzují dvě analýzy pracující s použitím měny v rámci celé disputace s USA. Jednou ze zvažovaných možností je přitom použití měny jakožto vyjednávacího nástroje a druhou je pak otázka, co nastane, pokud by se Čína rozhodla reagovat na postup USA oslabením své měny.Podle zdrojů samotné zkoumání možností nutně neznamená, že dojde k jejich praktickému použití. Čínská centrální banka zmíněné údajně doposud nekomentovala.Čínský juan od nástupu Donalda Trumpa do úřadu posílil vůči dolaru o cca 9%. V březnu se juan dostal proti dolaru nejvýše od srpna 2015.Samotné oslabení juanu by čínským společnostem zcela jistě pomohlo vypořádat se s nově zavedenými americkými tarify nicméně nese sebou také řadu rizik. Čínská vláda by tím dala za pravdu samotnému Trumpovi, který Čínu obviňuje již nyní z měnových manipulací a také by to ztížilo pozici čínských firem při jejich snaze vypořádat se s narůstajícím zahraničním zadlužováním a v neposlední řadě by to komplikovalo snahy tamní vlády o přeměnu celé ekonomiky směrem k tržním principům. Snížila by se také finanční stabilita v zemi, proti které v posledních letech někteří přední činitelé silně vystupují. Podle některých analytiků vyšší finanční stabilita pomáhá vytvářet ekonomickou stabilitu a to vede k růstu ekonomiky