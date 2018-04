Rozbřesk: Strach z obchodní války nedovolil trhům najít pevnou půdu pod nohama

Uplynulý týden ukázal, že vidina obchodní války dokáže trhy pěkně rozkolísat. Další vyostřování obchodních vztahů mezi USA a Čínou vrátilo americké akcie zpátky do záporných vod a index strachu VIX suverénně zamířil zpátky nad magickou hranici 20 bodů. Je čeho se bát?



Je a není. Pokud by měla vstoupit v platnost všechna opatření včetně připravovaných protiopatření USA, která jsou reakcí na poslední čínská protiopatření, může být skutečně zle. Na obou stranách by bylo postiženo zboží v celkovém objemu okolo 150 miliard dolarů a americkým podnikům by mohl hrozit těžší život uvnitř Číny. To by mohlo výrazně narušit relativně hladce fungující výrobně-odběratelské vztahy řady velkých podniků podnikajících jak v Číně, tak i v USA. Vyšší nejistota by pravděpodobně primárně zasáhla investiční aktivitu na obou březích Pacifiku.





Na druhou stranu ale tak zle být nemusí. Za prvé proto, že skutečného spuštění sankcí (implementace) se jen tak nedočkáme. V USA nejprve proběhne veřejné slyšení a po něm budou mít americké podniky možnost podat své námitky (do 22. května). Američané tak nejdříve nasadí první sadu “válečných” cel za 60 dní. Věříme, že Čína rozhodně nebude první, kdo by opatření implementoval. I proto stále ještě zůstává relativně hodně času k jednání a k smírnějšímu řešení.Navíc přes lehce horší čísla z posledního měsíce stále platí, že americká i evropská ekonomika zůstávají ve výborné kondici. Nárůst nejistoty na trzích, pokud bude rozumný, by měly ustát. Pro vyhození z kolejí by byla třeba o poznání studenější sprcha než ta, kterou trhy dostaly za posledních čtrnáct dní. Navíc v tomto týdnu může trochu optimismu na trhy vrátit startující americká výsledková sezóna. Koruna se již v pátek neudržela. Zatímco celý týden prakticky ignorovala vyšší napětí na globálních trzích, další eskalaci (spojenou s plánem Donalda Trumpa připravit nová odvetná opatření v celkovém objemu přes 100 miliard USD ) již neustála. Koruna se vrátila do těsnější blízkosti 25,40 EUR/CZK . Tento týden čeká korunu především březnová inflace a věříme, že na rozdíl od sousedního Polska dojde podobně jako v eurozóně v březnu po únorovém propadu k jisté stabilizaci.Rozporuplná data z amerického trhu práce v pátek dolaru příliš neublížila, stejně jako další akciový výplach.Vzhledem k tomu, že eurodolarový trh téma obchodních válek příliš nehraje, tak hlavní událostí mohou být tento týden americká inflační data v kombinaci s podrobným zápisem z posledního jednání Fedu. Obojí může mít pro dolar podpůrný efekt.Maďarský forint zůstává po víkendových volbách , v nichž drtivě zvítězil Orbánův Fidesz, stabilní. Pohodlná dvoutřetinová většina v parlamentu umožní Fidezsu v klidu vládnout a pokračovat v poměrně úspěšné hospodářské politice. Ta bude zřejmě zahrnovat další snižování daní (z práce ) a vládního dluhu. Obojí by mělo forint střednědobě spíše povzbudit.V důsledku zintenzivnění obchodního konfliktu mezi USA a Čínou zakončila ropa Brent páteční obchodování poklesem až k hranici 67 USD /barel. Navíc, další povzbudivá zpráva přišla pro ropné medvědy od agentury Baker Hughes , která měří aktivitu amerických těžařů. Ti totiž v posledním týdnu přidali solidních 10 aktivních vrtných souprav (celkem 808), což je nejvíce od března 2015.Výhledu na tento týden dominují – spolu s děním v obchodní přestřelce mezi USA a Čínou – měsíční reporty všech tří nejvýznamnějších agentur – v úterý od EIA, ve čtvrtek od OPECu a v pátek od IEA. K tomu samozřejmě budou trhy již tradičně očekávat aktuální čísla o zásobách (út a st) a aktivitě amerických producentů (pá).Páteční obchodování bylo do značné míry poznamenáno dalším krokem amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně zavedení nových cel na dovoz čínského zboží. Americké akcie padaly volným pádem a ponořily se hluboko pod dvouprocentní hranici. Hlavní index Dow Jones se dokonce chvíli pohyboval i přes tři procenta níže. Všechny tři hlavní indexy tak v závěru minulého týdne odepsaly přes dvě a půl procenta a téměř odmazaly všechny týdenní zisky. Sektorově největší propad zažily technologie a průmysl , který bezmála ztratil tři procenta. Akcie US Steel klesly o 5,9 %. V těsném závěsu akcie JC Penney -5,85 % a ADM -4 %. Naopak proti proudu se vydaly nové akcie společnosti Spotify +3 % nebo Patterson +2,65 %.