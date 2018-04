Americká inflace v březnu zrychlila (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Americká inflace nabrala v březnu na tempu ruku v ruce s rychlejší jádrovou inflací. Zápis z březnového jednání americké centrální banky vrhne nové světlo na proces posledního rozhodování o sazbách. Ukáže se také, že české i polské spotřebitelské ceny v březnu měsíčně stagnovaly především kvůli nižším cenám potravin a pohonných hmot. Je velice pravděpodobné, že se na zasedání polské centrální banky dočkáme holubičích komentářů.

Zápis z jednání objasní březnové rozhodnutí Fedu

Meziroční americká jádrová v březnu zrychlila na 2,1 %, z velké části kvůli statistické základně. Meziměsíčně ale zůstane na nízkých 0.2 %, a nebylo by žádným velkým překvapením, kdyby byla ještě o desetinku níž. Ve středu bude zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady Fedu. Bude zajímavé sledovat argumenty pro a proti diskutovanému čtvrtému zvyšování úrokových sazeb i důvody celkem výrazné revize očekávané míry nezaměstnanosti.

Čtvrteční statistika průmyslové výroby v únoru ukáže pouze na slabý růst., který lednový propad vybalancuje jen z části. Podle názorů ekonomů SG bude však jakékoliv zakolísání hospodářského růstu v prvním čtvrtletí pravděpodobně vybalancováno v druhém kvartále. Spotřebitelská inflace jednotlivých zemí eurozóny pak potvrdí mírné zrychlení v eurozóně, hlavně kvůli vyšším cenám potravin.

České spotřebitelské ceny stagnují, inflace zpomaluje

Tento týden má největší potenciál ovlivnit kurz koruny statistika spotřebitelských cen, která vyjde zítra. Ceny by oproti únoru měly zůstat nezměněné, což by meziroční inflaci zpomalilo o jednu desetinu na 1,7 %. To je půl procentního bodu pod prognózou ČNB. Riziko pro ještě nižší cenovou dynamiku plyne zejména z dalšího zlevňovaní potravin. Vidíme ale i akumulaci proinflačních rizik (vysoký růst mezd, silná domácí poptávka), která by měla zajistit, že inflace ve střednědobém horizontu znovu posílí. V letních měsících by se měla znovu vyhoupnout nad 2 %.

Finální odhad ukáže, že polská inflace v březnu zpomalila a to kvůli nižším cenám potravin, pohonných hmot a energie. Také jádrová inflace oproti únoru klesla o desetinu na 0,7 % meziměsíčně. Inflace letos nedosáhne na 2,5% cíl polské centrální banky a v průměru se bude pohybovat kolem 2 %. Proto také na středečním zasedání centrálních bankéřů očekáváme holubičí komentáře a měnovou politiku i nadále ponechanou beze změny.

Zaostřeno na dnešek: Důvěra investorů v eurozóně navzdory poklesu zůstává vysoká

Pondělí bude ve znamení statistik ze zahraničního obchodu. Bilance zahraničního obchodu z Německa stejně jako doma skončí slušným přebytkem. Důvěra investorů v eurozóně mírně klesne, pořád se ale drží na vysokých úrovních.

Německému obchodu se tradičně daří

Dnešní statistiky ukážou, že se v únoru německému zahraničnímu obchodu dařilo, přičemž příznivý výhled má bilance zahraničního obchodu na celý letošní rok. Velkým rizikem však zůstává rostoucí protekcionismus a v současnosti i výrobní kapacity limitující produkci.

Důvěra investorů v eurozóně v dubnu mírně poklesne, stále se ale drží vysoko kolem svého 10letého maxima. Kurz eura proti dolaru bude mít dnes šanci ovlivnit také proslov viceguvernéra ECB V. Constancia v Bruselu.

Statistika z amerického trhu práce zklamala

Minulý týden byla pozornost investorů upřená na americký trh práce. Zatímco středeční ADP report dopadl nad očekávání trhu, páteční hlavní statistiku o počtu nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor konsensus trhu podcenil o 80 tisíc. Také míra nezaměstnanosti zůstala na své únorové hodnotě, přičemž trh očekával její mírný pokles. Kurz dolaru, který v očekávání dobrého výsledku postupně posiloval, na statistiku reagoval zklamaně oslabením, přesto dolar zakončil v pátek mírně silnější, než kde na začátku týdne začal.

Zahraniční obchod skončí slušným přebytkem

Statistika ČSÚ ukáže, že slabší dynamika exportů byla i v únoru převážena dovozy a tak přebytek zahraničního obchodu skončí o téměř 10 mld. CZK níže než před rokem. I tak ale očekáváme, že bilance zahraničního obchodu vygeneruje slušné saldo ve výši 11,5 mld. CZK.

České statistiky zklamaly trh, koruna mírně oslabila

Investoři, kteří sledují české statistiky, zažili v pátek zklamání. Růst průmyslové výroby v únoru zpomalil na 2,7 % z lednových 5,6 % i kvůli nižší produkci automobilového průmyslu a nepotěšily ani maloobchodní tržby. Jediným pozitivem bylo pozemní stavitelství, které se stalo tahounem celého stavebnictví. To si i přes chladné únorové počasí připsalo meziročně slušných 9,4 %. Koruna na zveřejnění okamžitě reagovala oslabením na 25,37 CZK/EUR, tedy nejslabší hodnotu minulého týdne. Přesto ale pohyby kurzu koruny proti euru byly minulý týden slabší, a to v intervalu deseti haléřů.