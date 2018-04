Ranní glosa: Strach z obchodní války nedovolil trhům najít pevnou půdu pod nohama

Uplynulý týden ukázal, že vidina obchodní války dokáže trhy pěkně rozkolísat. Další vyostřování obchodních vztahů mezi USA a Čínou vrátilo americké akcie zpátky do záporných vod a index strachu VIX suverénně zamířil zpátky nad magickou hranici 20 bodů. Je čeho se bát?Je a není. Pokud by měla vstoupit v platnost všechna opatření včetně připravovaných protiopatření USA, která jsou reakcí na poslední čínská protiopatření, může být skutečně zle. Na obou stranách by bylo postiženo zboží v celkovém objemu okolo 150 miliard dolarů a americkým podnikům by mohl hrozit těžší život uvnitř Číny. To by mohlo výrazně narušit relativně hladce fungující výrobně-odběratelské vztahy řady velkých podniků podnikajících jak v Číně, tak i v USA. Vyšší nejistota by pravděpodobně primárně zasáhla investiční aktivitu na obou březích Pacifiku.Na druhou stranu ale tak zle být nemusí. Za prvé proto, že skutečného spuštění sankcí (implementace) se jen tak nedočkáme. V USA nejprve proběhne veřejné slyšení a po něm budou mít americké podniky možnost podat své námitky (do 22. května). Američané tak nejdříve nasadí první sadu “válečných” cel za 60 dní. Věříme, že Čína rozhodně nebude první, kdo by opatření implementoval. I proto stále ještě zůstává relativně hodně času k jednání a k smírnějšímu řešení.Navíc přes lehce horší čísla z posledního měsíce stále platí, že americká i evropská ekonomika zůstávají ve výborné kondici. Nárůst nejistoty na trzích, pokud bude rozumný, by měly ustát. Pro vyhození z kolejí by byla třeba o poznání studenější sprcha než ta, kterou trhy dostaly za posledních čtrnáct dní. Navíc v tomto týdnu může trochu optimismu na trhy vrátit startující americká výsledková sezóna.