Došla lidem trpělivost s Babišem? ANO by ve volbách ztratilo

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v březnu, zvítězilo by hnutí ANO s téměř 31 %. Strana Andreje Babiše tak zaznamenala mírný pokles. Na druhém místě by byli Piráti s necelými 13 %, jen o půl procenta za nimi by skončila ODS. Vyplývá to z průzkumu společnosti SANEP.

Hnutí ANO, které s náskokem zvítězilo v loňských sněmovních volbách, si stále drží vedoucí pozici. V březnu by ho volilo 30,7 % respondentů. Na druhé místo se s odstupem dostali Piráti s 12,8 % a na třetí občanští demokraté s 12,3 %.

Přestože pozici Babišova hnutí zatím žádná jiná strana neohrožuje, zaznamenalo oproti minulému měsíci mírný pokles. Šéf hnutí stále nedokázal sestavit vládu, která by ve Sněmovně dostala důvěru, a potýká se i s dalšími kauzami, které dříve voličům nevadily.

Zdá se tedy, že lidem s Babišem začíná docházet trpělivost. Těží z toho především Piráti, kteří získávají podporu voličů nespokojených s tradičními stranami, a ODS, jejíž preference oproti únoru vzrostly o 1,5 procentního bodu.

Nárůst zaznamenala i SPD Tomia Okamury, kterou nyní podporuje 11,7 % voličů. Na pátém místě zůstává s odstupem KSČM se 7,1 %. Podpora se propadá také u ČSSD, kterou by v březnu volilo 6,9 % respondentů. Pětiprocentní hranici by překročili ještě lidovci (5,4 %) a hnutí STAN (5,2 %).