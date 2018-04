Krvavá lázeň na Wall Street

Dnešní obchodování bylo do značné míry poznamenáno dalším krokem amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně zavedení nových cel na dovoz čínského zboží. V druhé řadě, co stálo za dnešním propadem, byly zprávy z amerického trhu práce, které nedopadly zcela podle představ. Americké akcie dnes padaly volným pádem a ponořily se hluboko pod dvouprocentní hranici. Hlavní index Dow Jones se dokonce chvíli pohyboval i přes tři procenta níže. Všechny tři hlavní indexy tak v závěru týdne odepsaly přes dvě a půl procenta a téměř odmazaly všechny týdenní zisky.



Sektorově největší propad zažily technologie a průmysl, který bezmála ztratil tři procenta. Poraženým dnešního dne se staly akcie US Steel, které klesly o 5,9 %. V těsném závěsu akcie JC Penney – 5,85 % a ADM – 4 %. Naopak proti proudu se vydaly nové akcie společnosti Spotify + 3 %, anebo Patterson + 2,65 %.





Po dnešních makrodatech z amerického trhu práce dostal americký dolar studenou sprchu. Proti euru ztratil přes padesát bodů a zakončil tak na úrovni 1,228 EURUSD. Slabý dolar vliv krev do žil žlutému kovu, a zlato tak dnes posílilo o 0,5 % na 1333 dolarů za trojskou unci.