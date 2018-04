Demokracie upadá. Mladí lidé emigrují. Přesto nejspíš znovu zvolí Orbána

V roce 1988 poslal disidentský absolvent maďarské univerzity Georgu Sorosovi, filantropovi a miliardáři, dopis s žádostí o stipendium na studium na Oxfordu. V tomto dopise, který se nedávno objevil, psal mladý Viktor Orbán, že chce studovat „obrození občanské společnosti“. Stipendium dostal. O třicet let později to vypadá, že nynější premiér Orbán 8. dubna vyhraje volby už potřetí za sebou. Ale od té doby, co uspěl, nedělá nic jiného, než že občanskou společnost dusí. A Soros, který je teď Orbánův úhlavní nepřítel, jej obviňuje z toho, že vede „mafiánský stát“.

Orbánova pravicová populistická strana Fidesz vede v předvolebních průzkumech. V národních volbách ji nikdo nemá šanci porazit. Nacionalistická strana Jobbik, která se přiklonila ke středu, pravděpodobně obsadí druhé místo. Jedinou nadějí opozice je, že Fidesz nezíská nadpoloviční většinu a umožní tak liberálům a levičákům vytvořit menšinovou vládu s tichou podporou Jobbiku. I to je ale dost přestřelené.

Kritici ho po osmi letech u moci obviňují z takové centralizace politické a ekonomické moci, jakou od dob pádu komunismu neviděli. Občanské skupiny a nevládní organizace říkají, že jsou v obklíčení, pronásledované úřady, vystavené tajemným špinavým taktikám a že na ně útočí vládní politici a jejich loajální média. Státní televize nemá od oficiální propagandy strany Fidesz moc daleko. A spřízněnci se stranou byli dosazeni do vedení nezávislých institucí.

Mizící peníze z EU

Peníze, které Maďarsko z EU dostane, jsou podle opozice často převedeny Orbánovým kumpánům, čímž se vyživuje nová třída oligarchů. Oni sami to popírají. Maďarské dotace z EU dosahují v těch lepších případech až 6 % HDP. Evropští plátci daní tak podporují vládu, která podkopává právní stát a z převedených peněz živí Orbánův patronát. Jozsef Martin z Transparency International, protikorupčního dozorčího orgánu, říká, že korupce v Maďarsku je centralizovaná a napůl legální. A proti tomu je těžké bojovat.

Evropská komise je ve skutečnosti v boji proti korupci svých členů také bezzubá. OLAF, Evropský úřad pro boj proti podvodům, sice projevil znepokojení nad maďarskými projekty sponzorovanými EU, ale vyšetřování provádějí maďarští státní zástupci. A to je v zemi, kde není velký rozdíl mezi stranou a státem, problém. Brusel svou porážku přiznává.

Proto chtějí některé evropské vlády využít současné debaty o rozpočtu klubu, aby postrašili své nezbedné kolegy tím, že by mohli o peníze přijít. Někteří se ale obávají, že to akorát podpoří Orbánův boj proti vnějšímu nepříteli. Alternativou je, podle Michaela Ignatieffa, rektora budapešťské Středoevropské univerzity, že bude dál dojit systém, který mu vyhovuje: „Od pondělí do pátku bojuje proti EU, v sobotu a v neděli si od ní nechá proplatit šeky.“ Evropští politici to tolerují, instituce umožňují a daňoví poplatníci podporují.

Upadající maďarská společnost

Zdravotní péče a vzdělávací systém upadá, hlavně mimo hlavní město. Maďarsko má pátou nejnižší střední délku života v EU, a to 76,2 let, což je méně než 78,5 let v Albánii. Vzdělávání je centralizované se zastaralými sylaby, které dávají důraz na mechanické učení se nazpaměť namísto analytického myšlení. Mezinárodní výsledky testů odhalují propad v přírodních vědách, matematice i čtení.

Maďarské ekonomice se ale daří poměrně dobře. Maďarský hrubý domácí produkt v roce 2017 vzrostl o 4 % a nezaměstnanost klesla z 11,6 % v roce 2010 na 3,8 %. Průměrná měsíční hrubá mzda vzrostla do listopadu 2017 o 13 % na asi 1 040 eur. Mnohým voličů to na znovuzvolení strany Fidesz stačí.

Mladí obyvatelé Budapešti ale mají jiný názor. Vláda by se měla snažit, aby tu lidé měli více životních příležitostí, říkají v rozhovorech. Podle průzkumu agentury Republikon Institute 40 % lidí ve věku mezi 18 až 24 let uvažuje, že zemi opustí, anebo má v rodině někoho, kdo se touto myšlenkou zabývá. Od té doby, co Maďarsko vstoupilo do EU, už odešlo půl milionu Maďarů, a to zejména mladých, svobodných a vysokoškolsky vzdělaných.

Vláda Viktora Orbána před dvěma lety v reakci na tento problém sice spustila kampaň, v níž emigrantům slibovala zpáteční letenky zdarma a státní příspěvek přibližně 6 500 korun měsíčně po dobu jednoho roku. Ale po roce tento program stáhla. Využilo jej totiž pouze 105 lidí.

V předvolební kampani přehlušil Orbán nařčení z vládní korupce polemikami proti imigraci. Orbán se prezentuje jako obránce křesťanské Evropy proti nepřátelům zvnějšku (mase zločineckých migrantů) i zevnitř (nevládní organizace, neschopní evropští byrokraté a George Soros), což zabalené do jeho „neliberální demokracie“ může vypadat jako výzva pro evropské hodnoty. Ve skutečnosti je to spíše okázalá kamufláž. Ale vypadá to, že mnoho voličů to nezajímá.

Zdroj: The Economist