Coeure (ECB): Měnová politika zůstává uvolněná nehledě na vývoj obchodních válek

Podle člena bankovní rady ECB Benoit Coeureho v rámci bankovní rady panuje širší shoda na tom, že měnová politika centrální banky bude i nadále uvolněná a to proto, že ekonomika jako celek a také samotná inflace nejsou stále tam, kde by je ECB chtěla mít. Tento stav platí i ve světle posledních událostí ve znamení rostoucích obav z hrozících obchodních válek. Jejich případný rozvoj by byl samozřejmě negativní v globálním pohledu.ECB podle posledních odhadů vidí letos inflaci v eurozóně na úrovni 1,1% s určitou akcelerací směrem k 1,5% v roce příštím. Dlouhodobý cíl je stále na 2%.