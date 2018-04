Čína je největším světovým uhelným investorem, mimo své vlastní území

Čína se ve zvýšené míře začala zabývat otázkou znečištění svého životního prostředí. Proto se snaží redukovat svou domácí angažovanost na poli těžby uhlí a snaží se přenést tento motiv mimo své vlastní hranice. V tomto ohledu patří Čína v poslední době mezi hlavní světové uhelné investory. V letech 2013-16 země napumpovala do zahraničních uhelných projektů cca 15 mld. USD . Dalších 13 mld. USD je ve fázi jednání. Celkem se čínské společnosti a banky objevily ve 240 uhelných projektech ve 25 zemích ze 65, jež nějakým způsobem souvisí s čínským rozsáhlým infrastrukturálním projektem "Belt and Road".Druhým největším uhelným zadavatelem bylo poněkud překvapivě Japonsku s účastí na úrovni 10 mld. USD Podle statistik EIA spotřeba uhlí v loňském roce po 2 letech poklesů poprvé rostla a to především díky růstu poptávky z Asie.