Perly týdne: Rukojmí Trumpa a Facebooku, nové volby v ČR o krok blíž

Globální boom pokračuje, obchodní válka nebude: Aktuální ekonomická data naznačují, že globální ekonomika stále prochází synchronizovaným boomem, který začal v polovině roku 2016. „Nicméně se začínají ozývat hlasy, které tvrdí, že již probíhá určité zpomalení. Já ovšem nic takového z dat nevnímám“, tvrdí nově na svém blogu známý investor Ed Yardeni. Poukazuje zejména na to, že globální obchod se nachází na rekordních úrovních a Yardeni podle svých slov nečeká, že propukne obchodní válka, která by vývoj posunula opačným směrem.



Investor vnímá pozitivně i vývoj globálních PMI výrobního sektoru a v neposlední řadě poukazuje na růst tržeb společností zahrnutých v globálním indexu MSCI. Jejich očekávaný vývoj pro letošní rok, rok příští a následujících 12 měsíců shrnuje následující graf. Tržby se již dostaly znatelně nad předchozí maxima z roku 2014 i přesto, že ceny ropy se stále drží znatelně pod předchozími úrovněmi, což Yardeni hodnotí jak další pozitivní faktor.





Bloomberg Gadfly tento týden poukazuje na to, že hedge fond Elliott Management Corp. se zařadil mezi ty, kteří věří, že „hodnota nakonec dohoní růst“. V čele fondu stojí známý miliardář Paul Singer, který se rozhodl, že vsadí více než 1 miliardu dolarů na společnosti ze skupiny Hyundai (včetně Hyundai Motor Co. a Kia Motors Corp.). Elliott tlačí na tento jihokorejský chaebol, aby přišel s plánem jak zlepší své výsledky. Bloomberg ale tvrdí, že vedle této aktivistické stránky jeho strategii může jít o přímou sázku na hodnotu na rozvíjejících se trzích. V této souvislosti ukazuje i následující graf, který porovnává vývoj cen akcií společnosti Samsung a Hyundai Motor:





Samsung je zástupcem růstových titulů a mezera mezi nimi a akciemi firem hodnotových (včetně Hyundai) se začala rozšiřovat někdy na počátku roku 2016. Jejich valuace se tak v nejednom případě dostaly na mimořádně nízké úrovně, což by mělo lákat hodnotové investory. Sázky na hodnotu ovšem podle Bloombergu vyžadují více trpělivosti, než sázky na růst, které se často vezou na trendu.



Byznys – Rukojmí Trumpa a Facebooku



Rukojmí Trumpa: Zatímco uvalení cel na dlouhou řadu zboží proudícího z Číny do USA a opačným směrem není ještě definitivní, rychle roste počet společností, na které by tvrdě dolehla možná obchodní válka mezi těmito dvěma zeměmi. Jak poukazuje Bloomberg, mezi tyto firmy by se zařadil i dánský Moller-Maersk. Jeho lodě v minulosti značně přispěly k tomu, aby levné zboží z Asie zaplavilo trhy v Evropě a v USA a tudíž na jednu stranu pomohly rozvoji chudších zemí a na druhou stranu přispěly i ke stagnaci příjmů v těch vyspělých.



Maersk se nyní nachází uprostřed hluboké restrukturalizace a od minulého léta jeho akcie odepsaly asi 35 %. Pokud přitom přetrvá hrozba obchodní války, ztracené pozice jen tak nedožene. Pro rok 2018 zatím firma čeká 3 % růst objemu zboží přepravovaných po oceánech. Před finanční krizí přitom růst trhu dosahoval dvojnásobných hodnot. Maersk by ale i tak měl letos po dvou ztrátových letech opět vydělávat, prospět by mu měla i pokračující konsolidace celého odvětví. A investory by měly těšit i relativně vysoké ceny, za které se firmě podařilo prodat svá ropná aktiva. „Pro tuto chvíli je ale tato společnost stále rukojmím Trumpa“, míní Bloomberg.



A rukojmí Facebooku: Facebook nyní prochází těžkým obdobím a nezdá se, že by mu v dohledné době měl být konec. Spíše naopak. CNBC tento týden přišla s informací, že tato společnost „ještě před měsícem jednala s předními nemocnicemi a dalšími zdravotnickými organizacemi o sdílení dat o sociálních sítích jejich nejzranitelnějších pacientů“. Za celým plánem stála myšlenka na vybudování profilů lidí včetně jejich zdravotního stavu, informací od zdravotnických organizací a společenských a ekonomických informací samotného Facebooku. Ten v reakci na tyto zprávy uvedl, že celá věc je nyní pozastavena, aby se mohl věnovat důležitějším problémům a hlavně „lepší ochraně dat“.



Facebook údajně plánoval propojení různých databází a dat a s cílem pomoci nemocnicím v určování toho, kteří pacienti mohou potřebovat speciální péči. Firma se ale podle svého prohlášení nedostala dál než do fáze plánování a k žádnému sdílení dat nedošlo. Podle CNBC jednala například se Stanford Medical School a American College of Cardiology. Vytvořené databáze prý neměly sice pracovat s konkrétními jmény pacientů, Facebook by ale k sobě přiřazoval odpovídající data z různých zdrojů.



U nás doma – Nové volby o krok blíž, zisky z konopí ne a ceny bytů dál rostou



Zisky z konopí na amerických trzích, u nás (zatím) ne: Ihned.cz tento týden informuje o tom, že „Česko by mohlo těžit z vývozu léčebného konopí. Ale pěstování vázne, jediná firma, která má povolení, prodělává“. Na amerických trzích jsou investice do „konopných“ akcií žhavým investičním tématem a jejich další osud hodně závisí na tom, zda Kanada letos v létě schválí využití konopí pro rekreační účely. Budeme z tohoto trendu těžit i my? Ihned.cz poukazuje na to, že v EU jsou jen tři země, které povolují pěstovat rostlinu, kterou díky jejím účinkům využívají pacienti například s roztroušenou sklerózou, HIV nebo chronickými bolestmi. Mezi nimi je i Česko, kde je však situace v praxi taková, že domácí léčebné konopí není a dováží se z Kanady.



Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové „existuje možnost, že stát v budoucnu vývoz konopí podpoří“. Nyní se ovšem podle ní žádná novelizace nepřipravuje. Podle některých odborníků by přitom stát na vývozu léčebného konopí mohl vydělat miliardy korun. „Za gram v Německu by distributor, což je stát, mohl utržit kolem čtyř eur. Pokud bychom tam dodávali třeba jen deset tun ročně, je to přes miliardu korun,“ řekl pro ihned.cz Pavel Kubů, šéf Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy.



Ceny bytů dál rostou: ČTK přináší informace o tom, že ceny bytů v našich městech dál rostou. Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech minulý rok vzrostly meziročně v průměru o 10,4 % na 53 700 Kč za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (70 800 Kč), nejlevnější Ústí nad Labem (13 800 Kč). Tam ovšem byty meziročně zdražily téměř o pětinu. Naopak nejméně se ceny zvýšily v Plzni a to o 3,3 %. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Deloitte, který prostřednictvím portálu cenovamapa.org zpracovává informace o prodejních cenách z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí.



Nové volby o krok blíž: Domácí média jsou ke konci týdne plná úvah o nových volbách. Například idnes.cz píše, že „jednání hnutí ANO a ČSSD krachlo. Nyní jsou jedním z řešení i předčasné volby, připustil v rozhovoru pro deník Právo premiér v demisi Andrej Babiš“. Další možností má podle něj být spolupráce s SPD, ale s ní prý nyní nejedná. „Předčasné volby nikdo nechce, protože to konzumuje čas. My máme připravenou legislativu, předložené registry smluv, nominační zákon a teď finišujeme exekuce a Sněmovna zase usne a bude se tu kampaňovat na předčasné volby? To není řešení,“ sdělil idnes.cz své stanovisko lídr Pirátů Ivan Bartoš. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek uvedl, že „hnutí ANO zastává stále stejnou taktiku, pozice síly, taktiku zdechlého psa na stole, což znamená, buď to přijmete, jak to je, nebo si dělejte, co chcete“.



Předseda ODS Petr Fiala se zase domnívá, že „pokud Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou Poslanecké sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný“. „Byli jsme pro to zvolení a povinností nás politiků je snažit se domluvit. Pokud celá nedomluva má být jenom kvůli tomu, že hnutí ANO se odmítá vzdát ministerstva vnitra, zvláště za situace, kdy premiér je trestně stíhaný a je to logické, že je tam evidentní střet zájmů, tak se přiznám, že tomu nerozumím a považuji to za selhání vítěze voleb,“ řekl idnes.cz lídr hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.