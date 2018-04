12.h - Evropa se obává eskalace napětí kolem obchodních válek, eurodolar nejistý, ropa klesá, BCPP v minusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne oslabují kvůli opětovnému rozdmýchání obav z globálních obchodních válek. Už se zdálo, že nejhorší je v tomto ohledu zažehnáno a dva hlavní kohouti v podobě USA a Číny se sice škorpí, ale v zásadě jsou otevřeni jednáním a dohodám. Nicméně americký prezident Trump přišel s další názorovou vlnou, která situaci velmi přiostřila vzhledem k avizovanému rozsahu představující čtvrtinu až pětinu vzájemného obchodního deficitu.Eurodolar dopoledne nejistý, koruna euru se drží pod úrovní 25,4. Ropa dopoledne slabší. Trh se obává, že v případných obchodních válkách by mohlo dojít také na ropu, což by bylo zřejmě velmi citlivé téma, které by jen těžko mohlo samotné ropě svědčit. BCPP dopoledne lehce oslabuje pod vedením bank a ČEZ