Výroba aut v únoru propadla, stavebnictví přidalo (Analýzy makroindikátorů)

Únorové statistiky i přes vysoká očekávání byly slabší. Přestože počet kalendářních dnů byl srovnatelný s únorem minulého roku a celoročně se dařilo jak průmyslu tak i obchodu, oba ukazatelé si připsaly poměrně malý růst. Stavebnictví naopak navázalo na svou překvapivě vysokou dynamiku z ledna.

Průmyslová výroba v únoru zpomalila, když meziročně vzrostla reálně o 2,7 % namísto očekávaných 5,5 %. Meziměsíčně průmysl pokračoval v poklesu. Zatímco v lednu se po sezónním očištění produkce snížila o 0,4 %, v únoru už odepsala 1,2 %. Za únorovým slabším výsledkem mimo jiné stojí nižší produkce v automobilovém průmyslu ovlivněná poklesem poptávky především po malých autech. Nedařilo se však ani výrobcům energií či firmám na opravy a instalace strojů. Naopak výrazný příspěvek do průmyslové dynamiky přinesla výroba kovových konstrukcí a výroba elektronických zařízení si dokonce připsala dvouciferný růst.

Také v příštích měsících je pravděpodobné, že průmyslová výroba bude šlapat na brzdu. Pokles nálady v oblasti průmyslu naznačují předstihové indikátory z března jak doma tak i u našich nejvýznamnějších partnerů. Dlouhodoběji však bude průmyslová výroba podpořena vyšší domácí investiční aktivitou i zakázkami ze zahraničí, a tak by si průmysl mohl v letošním roce připsat až 6 %.

Pozemní stavitelství táhlo v únoru celý sektor

Přes chladné počasí v únoru nezklamal sektor stavebnictví. Meziměsíčně po sezónním očištění totiž stavební produkce přidala 0,6 %, což ale meziroční tempo po lednovém překvapivém růstu 33,6% přivedlo k více uvěřitelnému tempu 9,4 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o hezkých 11,6 % y/y, zatímco inženýrské stavebnictví o 1 % pokleslo. Navíc stavební úřady vydaly o 6,2% y/y méně stavebních povolení, ale jejich orientační vzrostla o 20% y/y. Tyto statistiky jsou však velice volatilní a tak je bereme s rezervou.

Poptávka po bydlení stále roste a navíc pozemní stavitelství bude podpořeno novelou stavebního zákona zjednodušující přípravu staveb. Zrychlující dynamika inženýrského stavitelství by snad už letos také měla přestat připomínat „čekání na Godota“. I pro toto odvětví představuje naději nový stavební zákon. Na financování infrastruktury by mělo být dostatek prostředků, protože Česko bude muset vyčerpat část evropských fondů do konce roku, jinak hrozí, že o tyto prostředky přijde. Proto je pravděpodobné, že si stavebnictví solidní růstovou dynamiku zachová po celý letošní rok a v průměru vzroste o více než 7 %.

Spotřebitelé si v únoru vybrali oddechový čas

Maloobchodní tržby bez prodejů aut po lednovém meziměsíčním růstu o 0,8 % v únoru stagnovaly. V porovnání s lednem se mezi jednotlivými segmenty dařilo pouze obchodníkům s potravinami. Naopak tržby čerpacím stanicím i obchodníkům s nepotravinářským zbožím klesly. Meziročně maloobchod přidal 6,0 %, což je ale méně než trh očekával.

Z hlediska nakupování patří únor tradičně ke slabším měsícům. Spotřebitelé si většinou v lednu užijí povánočních výprodejů a v únoru vyčkávají s dalším utrácením na jaro. V následujících měsících však podle našeho očekávání maloobchodní tržby opět ožijí. Situace spotřebitelů je mimořádně dobrá. To je vidět i na vývoji spotřebitelské důvěry, která se pohybuje na historicky nejvyšších úrovních. Domácnosti těží z rekordně nízké nezaměstnanosti, těšit se mohou na další silný růst mezd. Očekáváme proto, že spotřeba domácností letos vzroste o 3,9 % a vytvoří tak necelou půlku růstu HDP.

I přes únorové zakolísání očekáváme, že příznivé trendy v domácí ekonomice budou letos pokračovat. Ekonomický růst českých hlavních obchodních partnerů pokračuje ve slušné dynamice a domácí poptávka se udrží silná.