Čína: Nechceme obchodní válku, ale jsme připraveni se bránit, za každou cenu až do konce

Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že pověřil ministra obchodu přípravou seznamu možných cel a tarifů na čínské zboží s cílem snížit deficit vzájemného obchodu až o 100 mld. USD ročně, tedy zhruba o pětinu až čtvrtinu.Čína v reakci uvedla, že nestojí o žádnou obchodní válku, ale na druhou stranu je připravena se bránit a to za jakoukoli cenu a až do konce, aby chránila zájmy své a svého lidu.Až doposud se zdálo, že i přes určité řinčení zbraněmi, se obě strany do značné míry chtějí nějakým způsobem dohodnout. Ve světle nového vývoje to až tak zcela zřejmé není.